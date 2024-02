Los mejores planes de San Valentín en hoteles andaluces

No queda nada para San Valentín, y tanto si lo celebras el mismo día o lo vas a dejar para el fin de semana, quizás te apetezca pasarlo en alguno de los hoteles andaluces que celebran eventos especiales para el Día de los Enamorados.

Es por ello que te vamos a dejar a continuación con algunas celebraciones para parejas que tendrán lugar en hoteles de Andalucía. Para que la llama siga viva o para que aumente aún más.

Hard Rock Hotel Marbella, Málaga

Bajo el imperativo ‘Be My Valentine’, este hotel marbellí te ofrece una experiencia para sumergirse de pleno en el romanticismo: un masaje aromático de 50 minutos, circuito de aguas en el Spa y un tentempié en la terraza. Además, entre otros packs, destaca ‘’Tango for 20, masaje deportivo de 50 minutos, circuito de agua y copa de cava. Para los más golosos, destaca el ‘Sweet Ritual’, circuito de aguas con dos copas de cava y fresas con chocolate; y para los que deseen una experiencia más completa, el ‘Rockmantic Retreat’, un plan que incluye masaje relajante, circuito de aguas y cena bufé con música en directo.

Nomading Camp Ronda, Málaga

A este establecimiento no le hace falta crear un evento especial para el Día de los Enamorados: pasar la noche en una de sus habitaciones-burbuja ya es un evento en sí mismo. ¿Te imaginas pasar la noche mirando las estrellas con tu pareja? Pues deja de imaginar y visita este peculiar glampin en Ronda, uno de los pueblos más románticos de España.

Patio del Posadero, Calleja del Posadero, calle Mucho Trigo, 21, Córdoba

Al Patio del Posadero le gusta vivir San Valentín de una manera especial: hasta el 16 de febrero estarán sirviendo lo que ellos llaman ‘besayunos’, un desayuno temático y especial con ingredientes como el chocolate, las especias, la fruta exótica y, por supuesto, mucho, mucho amor. Este establecimiento se ajusta a la categoría ‘Adults Only’ y es un lugar íntimo y tranquilo, ya que solo posee seis habitaciones.

Hotel Sevilla Center, Avenida de la Buhaira, 24, Sevilla

Descubre los menús románticos del Hotel Sevilla Center, muy cerca del barrio de Nervión y del barrio de Santa Cruz. El paquete de San Valentín 2024 incluye una cena romántica en restaurante Al-Zagal, desayuno bufé, late check out hasta las 14:00 h, parking gratuito, atenciones de bienvenida, acceso al fitness center y wifi y caja fuerte gratuitos.

Palacio de Úbeda, calle Juan Pasquau, 2, Úbeda, Jaén

Uno de los pueblos más bonitos de España acoge un hotel que es un palacio, un establecimiento de cinco estrellas que, hasta el 29 de febrero, te ofrece la promoción ‘Especial San Valentín’ que incluye una noche en habitación doble superior, desayuno, decoración con pétalos de rosa, copa de bienvenida, circuito termal y cena romántica. Además, puedes ampliar el pack a una noche adicional, desayuno continental en la habitación, suplemento habitación Junior Suite Deluxe y masaje en pareja.