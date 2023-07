La Mojonera, Guarros y otras pedanías y municipios andaluces con nombres peculiares: ¿Qué significan?

En esta sección hemos hablado de nombres curiosos de playas; de nombres originales de calles; no podía faltar un especial acerca de esos pueblos andaluces con nombre peculiar, esos que nos hacen fruncir el ceño y preguntarnos por qué se llaman como se llaman.

También vamos a intentar desentrañar el misterio de por qué se llaman así, si es que tiene una explicación… o nosotros la encontramos. Sea como fuere, todos los pueblos de los que te vamos a hablar bien merecen una visita en cualquier época del año.

Guarromán (Jaén)

Lo sabemos, es un topicazo, pero no podemos rendirnos a la evidencia: el pueblo de Guarromán debe estar en una lista de nombres peculiares. Un nombre contundente que se queda grabado en la memoria de todo aquel que lo escucha y cuyo origen podemos rastrear en la Venta de Guadarromán. Junto a ella nació una nueva población, auspiciada por el intendente Pablo de Olavide, para la que pensó el nombre de Múzquiz o Muzquia. Pero no podía ser de otra manera: todo el mundo la conocía por el nombre de la venta. Pero el propio acento andaluz convirtió Guadarromán en Guarromán. Vamos, que lo de ‘guarro’ no es por nadie poco amigo del jabón, sino fruto de nuestro acento.

La Mojonera (Almería)

Ya sentimos seguir la estela escatológica, sin embargo, no me negarán ustedes que un pueblo que se llame La Mojonera no es digno de estar en esta lista. Según informa la página oficial de esta comunidad almeriense, una mojonera es un lugar donde se ponen los mojones. ¿Y qué son los mojones? Según la RAE “Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras”. No, nada que ver con las visitas al baño.

Venta de pantalones, Martos (Jaén)

Una aldea que pertenece al municipio jiennense de Martos y cuyo peculiar nombre viene, como no, de una popular venta que había en el lugar. Como bien explica el blog de Mangel Caballero, la Venta de Pantalones daba cobijo a los viajeros que debían recorrer distancias que hoy nos parecen ridículas, pero que por aquel entonces se antojaban titánicas. ¿Y el nombre de la venta? Pues por uno de los venteros, apodado ‘El tío Pantalones’: un hombre humilde que debía usar pantalones mucho más grandes, seguramente heredados.

Espera (Cádiz)

No te pares, sigue leyendo: este vergonzoso chiste nos sirve para hablar del siguiente pueblo gaditano. El origen de su nombre podemos rastrearlo en su escudo, en el que podemos ver una torre y una estrella coronándola. La torre hace referencia a la antigua fortaleza del pueblo, y la estrella es el ‘Lucero del atardecer’, el Héspero.

Cabezas Rubias (Huelva)

Un pueblo del Andévalo que, en un principio, se llamaba Cabeza de Andévalo. Como estaba rodeada de cabezos, unas formaciones rocosas de origen marino, y como eran de color rojo, se acabó conociendo al municipio como Cabezas Rubias. ¿Por qué no ‘Cabezas Pelirrojas’? Nunca lo sabremos.

Buenas Noches, Estepona (Málaga)

Un pueblo con un nombre realmente educado y que mucha gente conoce, en realidad, por su playa, la de La Galera. Por mucho que hemos consultado en la web, no hemos encontrado explicación alguna acerca de por qué se llama de este modo, así que nos quedamos con la historia de que, simplemente, son gente amable.

Peligros, Granada

Dirigimos nuestros pasos a Granada hasta el municipio de Peligros, situado en la parte central de la comarca de Vega de Granada. Su nombre proviene del latín Periculum y fue dado por los romanos. A su vez, procede del término Paluculum, derivado de Palus-Paludis y Paludi-Paludiculum, literalmente ‘lugar donde existe una laguna de aguas estancadas y peligrosas’.

Los Peloteos, Lecrín (Granada)

Y seguimos en Granada en la pedanía de Los Peloteos. Su nombre tiene origen, según Wikipedia, del pago en el que se asienta. Según el padrón de 2018, en Los Peloteos solo vivían 66 personas.

Guarros, Paterna del Río (Almería)

Y si comenzamos con Guarromán, qué mejor terminarlo que con un pueblo que, simple y llanamente, se llama Guarros. Localizado en Almería, su nombre proviene del nombre del pago, ‘Pago de Guarros’. Ahora bien: ¿por qué se llama así? Rastreando información, también leemos que tiene que ver con el ‘pago del arroz’. Y hasta aquí llegó nuestra labor detectivesca.