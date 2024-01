Estas son las 8 plazas más bonitas de Andalucía y 2024 es el año perfecto para visitarlas

¿Ya has hecho la lista de propósitos para el año 2024? No pasa nada, siempre hay espacio para una más, y si se trata de visitar las plazas más bonitas de Andalucía, con más motivo. Estas son algunas de las plazas más bonitas de las ocho provincias andaluzas, lugares de encuentro, ocio y descanso que no te debes perder.

Plaza Vázquez de Molina, Úbeda, Jaén

En nuestra primera parada nos vamos hasta la provincia de Jaén, concretamente a la localidad de Úbeda. Allí podemos visitar la Plaza Vázquez de Molina, una de las más bonitas de toda España y uno de los mejores ejemplos de urbanismo renacentista de nuestro país. La plaza, junto con parte del conjunto monumental de Baeza, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en julio de 2023.

Plaza de la Corredera, Córdoba

No podía ser otra: la plaza más bonita de Córdoba es la Plaza de la Corredera. Además, es muy singular, ya que se trata de la única plaza rectangular de toda Andalucía. Los dos edificios más emblemáticos de esta localización son el Mercado de Sánchez Peña y las Casas de Doña Ana Jacinto. En 1981 fue declarada Monumento Histórico-Artístico, lo que benefició su restauración, que concluyó en el año 2001.

Plaza de San Pedro, Huelva

La Plaza de San Pedro es la más bonita de la capital onubense y podemos visitarla en el barrio de San Sebastián. De forma cuadrada, en ella podemos ver el monumento dedicado al arcipreste de Huelva Manuel González García y la Iglesia de San Pedro, declarada Bien de Interés Cultural y la parroquia más antigua de la ciudad. Está asentada sobre una antigua mezquita árabe y es de estilo mudéjar. Actualmente, se encuentra en obras de restauración.

Plaza de Santa Catalina (Conil, Cádiz)

Ahora le toca el turno a Conil, uno de los pueblos más bonitos no solo de Cádiz y Andalucía, sino de toda España. Allí podemos visitar la Plaza de Santa Catalina, conocida como Plaza Mayor hasta el siglo XIX. Es una plaza con forma triangular y en ella podemos encontrar la antigua iglesia de Santa Catalina, un templo mudéjar que proviene del siglo XV y que sería transformado en su totalidad en el siglo XIX. También podemos contemplar la Torre de Guzmán, parte de los restos del Castillo de Guzmán el Bueno.

Plaza de Santa Marta, Sevilla

Una plaza diminuta que, a veces, es ignorada por los turistas, a pesar de encontrarse a escasos metros de la Catedral y el Alcázar. Se accede a través de un pequeño callejón anexo a la Plaza de la Virgen de los Reyes y cuenta la leyenda que aquí fue donde Don Juan Tenorio raptó a Doña Inés. Justo en el centro podemos contemplar una cruz que data del siglo XVI, rodeada de algunos naranjos.

Plaza de las Flores (Estepona, Málaga)

En Estepona hay una plaza en la que las flores son las principales protagonistas, un lugar donde siempre es primavera y los colores estallan por doquier. La Plaza de las Flores ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia: Plaza Nueva, Plaza de la Cárcel, Plaza de la Constitución, Plaza del Rey… Se trata de un espacio peatonal, con edificios públicos y casas preciosas del siglo XIX, testigos de una gran fuente central y un jardín lleno de flores, de ahí su nombre. Uno de los lugares más emblemáticos del turismo malagueño, muy apropiado para visitar todo el año, no solo en verano.

Plaza Nueva (Granada)

Paradójicamente, la Plaza Nueva de Granada es la más antigua de toda la ciudad. Está en pleno centro de la ciudad y desde ella se puede acceder al barrio del Albaicín a través de la Carrera del Darro, uno de los lugares más bonitos de Andalucía. En la plaza podemos visitar la Real Chancillería de 1530 y la Iglesia de Santa Ana de estilo mudéjar.

Plaza del Parterre (Mojácar, Almería)

Terminamos el recorrido en la Plaza del Parterre, en Mojácar, de la que se cree que fue en la antigüedad una necrópolis árabe, ya que en excavaciones realizadas se han encontrado restos orientados a La Meca. Sin duda, una plaza pintoresca que se encuentra en un pueblo maravilloso e idílico que no puedes dejar de visitar.