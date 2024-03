Albion Online: el videojuego multijugador anuncia un nuevo servidor para Europa

‘Albion Online’, el conocido MMORPG de mundo abierto, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servidor, "Albion Europa", optimizado para nuestra región, Oriente Medio y Norte de África. En paralelo a la oportunidad de comenzar una nueva carrera con esta inédita versión del juego -donde todos comienzan desde cero-, este servidor promete conexiones mucho más rápidas, mejor ping y menor latencia, así como horarios optimizados para los eventos.

La puesta en marcha de “Albion Europa” supone el tercer lanzamiento de servidores tras la apertura de “Albion Oeste” (ahora “Albion América”) en 2017 y “Albion Este” (“Albion Asia”) en 2023, y coincide con el estreno de dos nuevos idiomas como turco y el árabe.

En todo caso, independientemente del servidor utilizado, el formato mantiene el modelo free to play para todos los jugadores del mundo, cualquiera que sea su ubicación geográfica.

Al igual que con los servidores existentes, el formato de “Albion Europa” también mantiene su carácter multiplataforma y permitirá jugar en PC, Mac, Linux, iOS y Android con una sola cuenta.

Albion Europe is launching on April 29!🎉 In keeping with our tradition, we've created a live-action trailer for this significant release. Dive into the essence of this new beginning with our specially crafted video🎥:https://t.co/g5sZapmJGa#AlbionOnline #AOEurope pic.twitter.com/ZDI4xHuzdA