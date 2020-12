'Among Us' anuncia por sorpresa su lanzamiento en Nintendo Switch con juego cruzado

El atípico 2020 también ha permitido algunas sorpresas en el mercado del ocio electrónico. Juegos relativamente desconocidos han terminado por ganarse una popularidad monstruosa debido a las necesidades de un público obligado a entretenerse en casa durante los períodos de cuarentena. Uno de los juegos llevados por esta marea de popularidad es Among Us, un título independiente desarrollado en 2018 por Innersloth, un pequeño estudio compuesto por sólo cuatro personas. Tras pasar meses sin actividad práctica, este año ha terminado por llamar la atención de todos, convirtiéndose en uno de los juegos más conocidos de 2020. Incluso se ha llevado dos premios en los Game Awards 2020.

Su ascenso parece imparable, ya que, sin previo aviso, Among Us también ha llegado al bazar digital de Nintendo Switch, de manera que sus propietarios ya pueden jugar al fenómeno del año junto a otros jugadores del título en PC y dispositivos móviles. Anteriormente sólo estaba disponible para Android, iOS y PC, pero ha dado otro paso importante en su proceso de expansión a otras plataformas.

En su versión para la consola de Nintendo, Among Us proporciona el mismo sistema de interacciones que la edición para PC, donde los movimientos y acciones han sido mapeados directamente a los controles de Switch, sin embargo, también se puede usar la pantalla táctil de la consola para realizar tareas. En cuanto al juego cruzado con otras plataformas... Sí, soporta esta característica. Por lo tanto, aquellos que tengan una copia en Switch pueden unirse con amigos que estén jugando en sus smartphones o en PC. Sin embargo, para acceder al modo multijugador en línea el usuario debe tener una suscripción activa en Nintendo Switch Online.

Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno Among Us, el formato de fiesta multijugador propone un juego donde la traición y la mentira son protagonistas. El jugador forma parte de una tripulación que debe descubrir cuál de sus amigos es el impostor. En cada partida, el anfitrión debe seleccionar hasta tres jugadores para desempeñar el papel de impostores. El resto deberá trabajar juntos para completar tareas en una nave espacial, antes de que los impostores saboteen o maten al resto de la tripulación. Among Us ya está disponible para su compra en Nintendo eShop. El juego también se puede disfrutar en teléfonos inteligentes (Android/iOS, ambos de forma gratuita) y en PC (a través de Steam).