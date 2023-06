De Assassin's Creed a Dune: Awakening, repasamos las novedades de Level Infinite y Tencent

Assassin's Creed Codename Jade

Inmersos en unos intensos y apasionados días dedicados al mundo de ocio interactivo, llega el turno de Level Infinite y los estudios asociados a Tencent, que han presentado su catálogo para los próximos meses. Comenzamos con ‘Assassin's Creed Codename Jade’ un interesante RPG de acción en mundo abierto para dispositivos iOS y Android de Ubisoft que ha sido presentado durante el último Ubisoft Forward. Toma nota de la propuesta si te interesa, porque además confirma beta cerrada para finales de este verano.

Dune: Awakening

El PC Gaming Show también ha estrenado interesantes novedades para ‘Dune: Awakening’, el MMO de supervivencia de Funcom y Legendary Entertainment para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el que los jugadores deberán sobrevivir en el mundo hostil de Arrakis. La obra ha estrenado un nuevo tráiler donde se presenta a los usuarios el viaje que podrán emprender en el lugar de un indefenso chatarrero hasta el líder del gremio de los recolectores a bordo de un ornitóptero, o cualquier carrera que deseen.

Path of Exile 2

Por su parte el "Wholesome Direct" ha traído gratas noticias para ‘A Little to the Left: Cupboards & Drawers’, espacio aprovechado para anunciar que el DLC de este interesante juego de puzles de Secret Mode y Max Inferno llegará el próximo 27 de junio para PC, Mac y Nintendo Switch. ‘Path of Exile 2’, tampoco ha querido perderse la fiesta de los videojuegos, el RPG de nueva generación de Grinding Gear Games ha estrenado dos nuevos vídeos gameplay cargados de acción.

Still Wakes the Deep

El interesante ‘Still Wakes the Deep’, el título de terror en primera persona de The Chinese Room en el que nos trasladaremos a bordo de una inquietante plataforma petrolífera, también ha presentado credenciales durante el Xbox Games Showcase. Por el momento no se ha confirmado ventana de lanzamiento específica, se espera su puesta de largo para a principios de 2024 en PC, Xbox Series X|S, Game Pass de Xbox y PC, y PlayStation 5.

Undawn - Battle of the Stronghold

De la mano de Level Infinite hemos podido conocer que el shooter futurista cooperativo ‘Synced’, estrenará una demo del 19 al 26 de junio de 2023. Aquellos que estén interesados podrán echar un vistazo previo y jugar algunos modos JcJ, JcE antes de su lanzamiento. Continuamos con Level Infinite y su RPG de supervivencia ‘Undawn’, que ha estrenado un nuevo tráiler antes de su lanzamiento a nivel mundial para dispositivos iOS, Android y PC a través de Steam el 15 de junio de 2023. No olvides echar un vistazo a todas las novedades anunciadas.