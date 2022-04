Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread, una aventura de acción con muchas luces

‘Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread’ es un videojuego de Allods Team Arcade que llega como un nuevo exponente de plataformas en 2D al más puro estilo metroidvania. Un género en el que según vayas adquiriendo habilidades y destrezas, tendrás acceso a diferentes partes del escenario inaccesibles en los primeros momentos de la partida. En este título controlamos a la “Brigada Blast”, un equipo de soldados con la misión de frustrar los planes del villano Dr. Cread, que como no puede ser de otra manera viene con las pretensiones de destruir el mundo.

Estamos ante un título con una narrativa sencilla, pero llena de toques de humor que busca captar la atención del jugador con el carisma de sus personajes. Con todo esto en mente, mientras desbloqueamos nuevas zonas del escenario, habrá que acabar con los enemigos, conseguir nuevas armas e incluso la posibilidad de manejar nuevos personajes con diferente habilidades y armamento. El malo-malísimo, el Dr. Cread nos espera al final de la aventura.

La isla, más que un destino paradisíaco

La aventura comienza con Jeff Jefferson, uno de los agentes de la Brigada Blast, quien tras haber sufrido un accidente por culpa de los robots del Dr. Cread, despierta en una playa. Poco dura la calma, ya que rápidamente es atacado por otro grupo de máquinas malignas. La primera misión consiste en sobrevivir e intentar establecer contacto con el resto del equipo.

A partir de aquí, comienza nuestro periplo desde un mapa en la que se puede visualizar una panorámica de todas las zonas accesibles, interactuar con carteles o mensajes (que simplemente sirven para extender la historia del juego), y por supuesto con las hamacas para regenerar vida y guardar la partida. Hablando de energía, como es habitual en productos de estas características se puede mejorar recolectando fragmentos de corazones o restablecer parte de los mismos bebiendo medicamento.

Un diseño atractivo que no cansa

Allods Team ha creado un videojuego que mezcla con talento retazos de cine y humor con un modo de juego de rabiosa actualidad, que permite que descubramos escenarios y habilidades de forma muy orgánica y natural.

En cuanto a su dificultad, ‘Blast Brigade’ no es un título fácil. El juego nos introduce en sus mecánicas poco a poco, pero llegarán momentos en los que hay verdaderas lluvias de balas y enemigos insistentes, en los que habrá que ser ágil con las piernas y hábil con el gatillo. Mención aparte merecen los enemigos finales: duros, difíciles y espectaculares; cada uno ofrece un reto diferente que nos obligará a tomar una estrategia concreta y emplearse a fondo para poder vencerlos.

En términos visuales, el diseño de niveles es destacable: como título donde prima la acción por encima de la historia o el apartado gráfico, el desarrollador ha creado un estilo acorde a la propuesta. Los escenarios son ricos en colores, con animaciones tanto de los personajes como de los enemigos en las que predomina un tono casi cómico.

Lo mismo sucede en términos de iluminación, en el que hay que destacar el excelente trabajo llevado a cabo por el desarrollador, la cual favorece mucho el diseño del juego. Todo esto combinado hace que Blast Brigade ofrezca un estilo único que se diferencia en gran medida del resto de títulos del género. El conjunto se completa con una excelente banda sonora típica arcade con canciones frenéticas, que hacen que la inmersión en el juego esté garantizada.

Conclusiones

Si eres de los apasionados por los títulos del género metroidvania o simplemente estás buscando un juego con el que pasar un rato entretenido, ‘Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread’ es sin lugar a dudas una apuesta segura. Su alta rejugabilidad unido al nivel de dificultad moderado, pero rabiosamente de actualidad, lo convierte en una opción excelente para quienes quieran probar este género por primera vez. Ya está disponible para consolas PlayStation y Xbox, Nintendo Switch y PC.