Dead Island 2: Un acierto seguro y uno de los videojuegos más divertidos que puedes encontrar

Parece mentira. ‘Dead Island 2’ llega a los jugadores tras muchos años desde la última iteración de la franquicia. Pero como el fondo del asunto no este, vamos a dejar eso de lado, porque hay mucha tela que cortar sobre lo que ofrece la impuntual secuela.

Para abrir las hostilidades, dejar claro que sí, el episodio tiene lugar en el mismo universo que ‘Dead Island’ y ‘Dead Island Riptide’ y puede considerarse una continuación directa, donde se hace alguna referencia ligera al apocalipsis zombi que sobreviene al mundo del juego.

Planteamiento: Los Ángeles, la capital mundial del ego, donde las estrellas viven en sus lujosos condominios, compitiendo con sus igualmente famosos vecinos sobre quién tiene “la piscina” más larga. Ahora añade un baño de sangre de proporciones bíblicas. Si tú también has estado esperando con infinita paciencia el regreso de la franquicia, no sufras, te podemos asegurar que ha valido la pena.

Gore & Glamour

‘Dead Island’ es una serie que logró establecerse y crear una resistente base de seguidores por la década del 2010 con sus dos primeros títulos, que además se vendieron muy bien al tratarse de nuevas propiedades intelectuales. Sin embargo, hemos tenido que esperar más de lo deseado para tomar la medida a una nueva entrega, que, para comenzar, marca diferencias con los títulos anteriores.

En ‘Dead Island 2’, la acción no se desarrolla en un archipiélago paradisíaco, ahora para explorar y disfrutar de los infectados tenemos a nuestros pies la gloriosa ciudad de Los Ángeles. Bueno, tal vez no sea tan gloriosa, porque caminar por el paseo de la fama bañado en sangre y tripas no entra en el decálogo de lo más glamouroso.

Ya te puedes imaginar, la narración con un tono de negrísimo humor de principio a fin, se las apaña para fusionar y segmentar momentos de auténtica tensión, ya que la parte cómica se maneja de forma adulta, dando paso a secuencias donde sale a relucir el lado más humanizado de los personajes, que tan solo intentan sobrevivir.

Elige bien a tu alter ego apocalíptico

Pero todo apocalipsis que se precie tiene su punto de origen. Cuando iniciamos ‘Dead Island 2’, la primera decisión importante es la elección de nuestro alter ego de entre una lista de seis supervivientes. Antes incluso, nos relajamos unos segundos en un trayecto en avión con destino a Los Ángeles, que también es el epicentro de un brutal accidente cuando el personal de a bordo se descontrola a causa de un pasajero infectado con repentinas ganas de merendar.

Independientemente del protagonista que elijas, la obra propone la historia de un personaje mordido por un zombi después del accidente. Tras recibir un buen bocado, descubrimos que somos inmunes a la enfermedad, convirtiéndonos así en “la cura” para la humanidad.

Como puedes imaginar, nuestro viaje por convertirnos en la vacuna y salvar el mundo transcurre por varias zonas de Los Ángeles, y cada una de ellas cuenta con un número determinado de misiones principales y secundarias, además de una gran cantidad de contenido extra.

A estas alturas ya puedes deducir que además de las grandes dosis de humanidad que es capaz de transmitir, ‘Dead Island 2’ también propone una jugabilidad gigantesca. Tan solo golpear a los zombis con los diferentes tipos de armas y sentir su efecto es innegablemente placentero.

No es gratis, esto redunda en la retroalimentación visual que recibimos al aporrear a un enemigo, comprobar cómo absorbe el impacto, cómo se desprenden sus extremidades o explota alegremente de cintura para arriba (o para abajo). Son estos ligeros alicientes los que animan a liberar la urbe de infectados durante horas.

Estado de sitio en Hell A

Tras caer en la populosa ciudad y ser mordidos, aprenderemos los conceptos básicos de ataque y defensa, y a partir de ahí, sin demasiados tutoriales que lastran el ritmo, comenzamos una aventura que, a pesar de no apartarse de sus premisas originales ha implementado muchas características nuevas, incluida una narrativa que atrapa al jugador de principio a fin y lo alienta a realizar misiones secundarias para completar el pastel. Solo tendrás que emplear algo más de dos docenas de horas y muchas armas. Muchas, todas las que puedas imaginar.

“Exageración” es la única forma de definir el arsenal que nos ofrece ‘Dead Island 2’. Las opciones son variadas, las tenemos blancas, de fuego y ácido. Martillos, mazos, hachas, palas, rifles, escopetas, pistolas, bombas, todo esto y más, puesto que regresa el añorado modo de creación de armas original.

Ampliado sobre sus bases, con él logramos modificaciones para que el material ofensivo se comporte de modo más letal. Utilizaremos los materiales recolectados en los escenarios para realizar modificaciones elementales que nos permitan añadir daño por ácido, fuego o electricidad.

No se queda aquí y para redondear, el juego ofrece un sistema de elaboración de "planos", que permite crear accesorios para las armas a partir de prácticamente cualquier elemento del escenario.

Mejor en compañía

Con esto ya estamos metidos de pleno en el resumen de la faceta lúdica de ‘Dead Island 2’, que combina el combate en primera persona con elementos de rol poco explorados. Para sintetizar, los jugadores reciben experiencia matando zombis y completando misiones, lo que les permite desbloquear nuevas habilidades a través de cartas.

Si estás preocupado por este nuevo sistema, te recomendamos tomarlo con calma, ya que, al parecer, aquí no vale eso de avanzar a base de golpes. No obstante, solo andarás haciendo el cabestro en los minutos iniciales, antes de comprender la propuesta más estratégica en combates que destila la progresión de objetivos principales, misiones secundarias, exploración y desafíos. Y hablando de desafíos, también tenemos pendiente de presentar a nuestras estrellas: los zombis.

El nuevo linaje de enemigos demanda cierta habilidad y capacidad estratégica para determinar cómo acabar ellos. El combate siempre ha sido el punto fuerte de la franquicia, fusionándose con armas especiales y modificadores para hacer que tu arsenal sea lo más letal posible.

Aquí el sistema mejora, añade una acción para protegerse y habilidades en forma de cartas que se pueden equipar en el menú principal según tus preferencias o el momento de juego.

Conclusiones

Negociando con los zombis al estilo “Los Ángeles”, la franquicia ha vuelto para quedarse y de la mejor manera posible. ‘Dead Island 2’ no falla, divierte, entretiene y brilla donde más importa: la jugabilidad. Además, otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de jugar prácticamente toda la campaña en modo cooperativo. Explorar la ciudad con hasta tres amigos es toda una delicia que ofrece momentos para el recuerdo.

Por tanto, es un juego muy recomendable también para los aficionados a las experiencias cooperativas. Un acierto seguro y uno de los videojuegos más divertidos que puedes encontrar en Playstation 4 y 5, Xbox Series X|S y PC.