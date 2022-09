Dominaria Unida: todo comienza de nuevo con la primera entrega de mazos múltiples de Magic The Gathering

Como seguramente ya sabrás, Wizards of the Coast acaba de lanzar ‘Dominaria Unida’, el último conjunto de mazos de ‘Magic: The Gathering’ (MTG). Éste es el primero de una serie de mazos que tienen lugar en Dominaria, el plano original de Magic, y que presagian un enfrentamiento crítico entre héroes y villanos en un mundo al borde de la invasión. El set completo, que coincide con la celebración del 30 aniversario y contiene 281 cartas, está ya disponible en formato digital y el 9 de septiembre en formato físico.

De cumpleaños

Según parece, una amenaza apocalíptica se cierne sobre Dominaria, donde ha regresado un viejo y conocido enemigo. Tras años en la sombra, el ejército liderado por el pretor pirexiano Sheoldred, ha decidido atacar la región. Con el regreso de los planeswalkers más queridos por los aficionados, Karn, Ajani Goldmane, Liliana Vess y Jaya Ballard, Dominaria Unida es testigo del comienzo de una nueva invasión, que amenaza no sólo con la destrucción de la región, sino de todo el Multiverso.

Dominaria no solo define el arco argumental de la historia, también da comienzo a las celebraciones del 30º aniversario de MTG. Comenzando con Dominaria Unida, y continuando con los siguientes ocho lanzamientos de mazos estándar, Wizards Play Network (WPN) distribuirá 3-4 cartas foil clásicas promocionales con cada lanzamiento que abarcarán toda la historia de MTG. Importante, para hacerte con ellas, tendrás que asistir a los eventos de pre-lanzamiento.

Dominaria Unida

Esta posibilitará una forma divertida de jugar a Magic con el regreso de los sobres Jumpstart, un divertido método de construcción rápida diseñado para que los jugadores lancen sus hechizos desde el mismo instante que abren sus sobres. Cada sobre muestra una de las 10 temáticas posibles, contiene 20 cartas que pueden combinarse con cualquier otro sobre de Jumpstart para un formato de juego rápido y limitado.

Pero las celebraciones no acaban aquí; aquellos que se hagan con los sobres de coleccionista les espera un regalo, hablamos de Leyendas Perdidas, que vuelve a los orígenes de Magic e incluirá cartas de los sobres físicos “Legends” de 1994. Hay más de 240 cartas de la colección: desde el clásico Moat hasta el viejo dragón Nicol Bolas.