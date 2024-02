Dying Light 2: el título de supervivencia anuncia planes y características de la edición Reloaded

Los responsables de la desarrolladora Techland han confirmado los planes de lanzamiento de una nueva versión ‘Reloaded’ de ‘Dying Light 2’, que estará disponible para los jugadores de Xbox, PC y PlayStation, a finales de esta misma semana.

Según apunta la información proporcionada por el estudio, la publicación se acompañará de la actualización ‘Firearms’, que introducirá una serie de armas de fuego en una aventura que, hasta entonces, sólo contaba con combates cuerpo a cuerpo.

La experiencia originalmente fue diseñada pensando únicamente en armas cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la comunidad no tardó mucho en expresar su deseo de poseer armamento más elaborado y la desarrolladora ha estado trabajando en esta característica desde entonces.

Pues bien, los responsables del videojuego esperan que el nuevo paquete debute el 22 de febrero y sumará al contenido original todos los extras que se han publicado anteriormente.

Esto significa que aquellos que inviertan en la ‘Reloaded Edition’ obtendrán acceso a todas las actualizaciones anteriores, así como al conjunto descargable ‘Blood Ties’ y a los futuros parches que el estudio continúa preparando.

We can't wait for the Firearms Update release this Thursday! The whole team has put a lot of work into it and it's the most ambitious update we've done so far, so we hope you enjoy it. We also know some of you eagerly await news of Nightmare Mode & Tower Raids, which are not a… pic.twitter.com/qJG3eFMGGJ