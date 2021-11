'The Escapists 2', 'Tropico 5' y 'Orcs Must Die!', entre los Xbox Games With Gold de diciembre

Entramos en la última semana de noviembre y puntual a su cita, la división de juegos de Microsoft ha anunciado los juegos que estarán disponibles de forma gratuita en diciembre de 2021 para los abonados a los servicios de Xbox Live Gold y Xbox Game Ultimate. Nos referimos a The Escapists 2, Tropico 5 – Penultimate Edition, Orcs Must Die! e Insanely Twisted Shadow Planet.

Según el anuncio de Microsoft, The Escapists 2 y Tropico 5 – Penultimate Edition estarán disponibles para las consolas Xbox One y Xbox Series X/S. Estos mismos jugadores también se beneficiarán de las herramientas de compatibilidad con versiones anteriores en ambas consolas, para ejecutar Orcs Must Die! e Insanely Twisted Shadow Planet, ambos publicados originalmente para la consola Xbox 360.

The Escapists 2 estará disponible de forma gratuita para los suscriptores desde el 1 de diciembre hasta el 31 del mismo mes. En el caso de Tropico 5 – Penultimate Edition, el título de gestión se podrá descargar sin cargos adicionales desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022. Insanely Twisted Shadow Planet estará disponible de forma gratuita del 16 al 31 de diciembre y, atención, porque Orcs Must Die! sólo estará disponible de forma gratuita del 1 al 15 de diciembre.

Entrando en las descripciones de los videojuegos, The Escapists 2 es un título de simulación y estrategia en el que los jugadores exploran e intentan escapar de las prisiones más grandes y seguras del mundo. Es compatible con multijugador local y en línea, incluidos los modos cooperativos. Tropico 5 - Penultimate Edition también es un juego de estrategia, gestión y simulación donde los jugadores toman el mando de una isla tropical en esta quinta entrega de la serie de simuladores de dictadura. Esta versión del título también incluye los complementos The Big Cheese y Hostile Takeover, además de cinco mapas nuevos.

A renglón seguido, Orcs Must Die! es un Tower Defense de aventuras con elementos de estrategia y simulación que pone al jugador en la piel de un mago cuyo principal objetivo es acabar con todos los orcos que se crucen en su camino de cualquier forma posible. Y por último, para terminar un mes repleto de emociones, Insanely Twisted Shadow Planet nos ofrece una fórmula de acción y aventura en 2D donde los jugadores pueden explorar muchos entornos únicos mientras se enfrentan a diferentes criaturas con el objetivo de alcanzar el centro de Shadow Planet.