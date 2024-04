Eternal Strands: el creador de Dragon Age presenta oficialmente su nuevo proyecto

Yellow Brick Games ha revelado oficialmente ‘Eternal Strands’, nombre con el que han bautizado a su proyecto debut. Llegará a consolas y ordenadores de actual generación en 2025 con la producción de Mike Laidlaw, conocido por ser el creador de la franquicia ‘Dragon Age’.

El título presenta la aventura de Brynn, una guerrera que busca los secretos de la poderosa nación “Enclave” y, entre sus características, la base jugable permitirá manipular tanto los elementos y como partes de la naturaleza que la rodea, canalizándolo mágicamente a través de una capa.

Según destaca el anuncio oficial, la protagonista de ‘Eternal Strands’ podrá, por ejemplo, aprovechar climas fríos y temperaturas bajas para construir puentes y así alcanzar nuevas zonas o atacar a los enemigos con proyectiles de congelación instantánea, así como en las épocas más cálidas podrá propagar olas de calor que pueden reducir a polvo la vegetación y los animales cercanos.

We present to you our debut title from Yellow Brick Games: Eternal Strands. Wishlist now.https://t.co/fEJw8sHanc