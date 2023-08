Fate/Samurai Remnant: Exploramos las calles que propone el título de rol y acción

Koei Tecmo y Omega Force, continúan mostrando materiales de su próximo título de rol de acción ‘Fate/Samurai Remnant’. Con ellos se pretende contextualizar la vida de las calles de Edo e incidir en los aspectos más profundos de la historia, acompañados por el tema principal del juego, “Zanya Gensou feat. LICCA/Spiral Ladder”.

En toda la franquicia ‘Fate’, parejas de Maestros y espíritus, también conocidos como Sirvientes, han estado luchando a lo largo de la historia en una serie de guerras del Santo Grial. En estas guerras, la pareja ganadora recibe un artefacto antiguo que concede deseos. ‘Samurai Remnant’ continúa la Guerra de la serie en el cuarto año de la Era Keian, mientras los jugadores controlan al joven e impetuoso samurái Miyamoto

