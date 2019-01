'Final Fantasy X/X-2HD Remaster' y 'Final Fantasy XII The Zodiac Age' llegan a Switch y Xbox One

Square Enix ha confirmado que los usuarios de Nintendo Switch y Xbox One pronto podrán disfrutar de las aventuras de Final Fantasy X/X-2HD Remaster y Final Fantasy XII The Zodiac Age, el 16 y el 30 de abril respectivamente. Si estás un poco despistado y no eres capaz de identificar la etapa de la franquicia, no te preocupes, les damos un rápido repaso en las siguientes líneas. Apunta.

Final Fantasy X/X-2HD Remaster incluye Final Fantasy X y su continuación, Final Fantasy X-2. El primero de los juegos narra la historia de una superestrella del deporte, Tidus, cuyo destino se cruza con el de la invocadora Yuna, con quien se embarca en un peregrinaje para salvar el mundo de Spira. La secuela transcurre dos años después y narra las andanzas de Yuna, Rikku y Paine en una aventura con secretos milenarios y enemigos imponentes a los que enfrentarse.

Partiendo del decimosegundo título principal de la serie, Final Fantasy XII The Zodiac Age presenta mecánicas de juego rediseñadas y gráficos remasterizados en alta definición, que, de acuerdo con sus creadores, aprovecha las posibilidades del hardware actual para mejorar la calidad de las imágenes y el sonido.

La obra transcurre en el mundo de Ivalice, donde reina la magia y los barcos voladores surcan los cielos. El pequeño reino de Dalmasca se encuentra atrapado en medio de la guerra entre Arcadia y Rozaria, y la princesa Ashe, la única heredera al trono de Dalmasca, organiza una resistencia para poner fin a la ocupación de su patria. La historia comienza cuando Ashe conoce a Vaan, un joven ladrón que sueña con surcar los cielos sin límites, y su aventura cambiará el destino de las principales naciones del mundo.

Con motivo del anuncio de las ediciones se ha publicado un diseño inédito del ilustrador Akihiko Yoshida.