‘Goose Goose Duck’: la copia de ‘Among Us’ se convierte en todo un fenómeno gracias al K-Pop

Actualmente hay un videojuego de estrategia social que está cosechando un enorme éxito en Steam, con una progresión fulgurante. Se trata de ‘Goose Goose Duck’, que es prácticamente un ‘Among Us’, pero con patos y además gratis. Originalmente se lanzó en 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando ha sido capaz de lograr imponentes resultados en los listados de la plataforma de Valve.

El título lanzado por el estudio Gaggle Fun en 2021 para PC y móviles ha pasado desapercibido desde su lanzamiento hasta el pasado noviembre, momento desde el que ha experimentado un explosivo aumento de popularidad, probablemente debido a la inusual colaboración de la banda de K-Pop BTS.

No hay nada que un famoso no pueda arreglar y en este caso, el famoso en cuestión fue Kim Tae-Hyung, conocido como "V", uno de los integrantes del grupo surcoreano, que se mostró jugando a ‘Goose Goose Duck’ cuando este no lograba superar los 5.000 jugadores concurrentes desde su estreno.

¿El resultado? El juego no lograba superar los 5.000 jugadores concurrentes desde su estreno, pero desde finales de diciembre hasta ahora acumula más de 200.000 jugadores concurrentes en la plataforma de Valve, con picos de 600.000 usuarios simultáneos, lo que rompe el récord máximo del propio ‘Among Us’.

Estamos contabilizando los datos del juego en ordenadores, sin tener en cuenta las cifras de las operaciones a través de teléfonos móviles, ya que solo para Android ha sido descargado más de un millón de veces.

En ‘Goose Goose Duck’ el grupo debe dar con la identidad de un saboteador mientras completa objetivos que permiten avanzar en la experiencia.

La premisa básicamente fusila la fórmula de ‘Among Us’, pero el hecho diferencial aquí es que, jugando desde su cuenta de Weverse (una especie de Patreon coreano), se puede pagar para interactuar con el músico y streamer Tae-hyung, lo que ha terminado por atraer una enorme masa de jugadores al formato.

