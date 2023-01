‘Redfall’: la aventura de vampiros se beneficiará de un sistema de diálogo dinámico

‘Redfall’, el próximo videojuego de Arkane Studios, responsables de éxitos como ‘Dishonored’ y ‘Prey’, promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos de Xbox para 2023, gracias a un formato que fomenta la vertiente multijugador y la reinterpreta como una forma de desarrollar su historia y sus héroes.

Según el director del estudio, Harvey Smith, el videojuego llegará a las tiendas con un sistema de “diálogo dinámico entre personajes”. Tal y como concreta Smith, las líneas automáticas de cada personaje variarán según la formación del equipo.

Con esto, la experiencia pretende ofrecer más variedad en sus diálogos y aportar más personalidad a cada miembro del reparto.

'Redfall' llega en la primera mitad del año

Por ejemplo, después de que un jugador participe en varias partidas con el mismo grupo, el juego activará un sistema que han llamado "Trust Buff". “Tenemos un sistema que cuanto más juegan juntos ciertos héroes, más íntimas se vuelven sus líneas de diálogo”, explica el director de Arkane.

Afirma, incluso, que existe un sistema de fideicomiso, pero hasta el momento no ha revelado muchos detalles al respecto. Tampoco han especificado cómo funcionará el sistema dinámico de diálogos cuando todos los jugadores seleccionen al mismo héroe, si estará disponible en el modo multijugador o si se limitará a la campaña en solitario que ofrece la experiencia.

En todo caso, durante las últimas semanas, Arkane Studios ha intensificado la promoción de ‘Redfall’, una experiencia que pretende emprender un camino muy diferente a los anteriores títulos del equipo. Según explican, a grandes rasgos se nutre de elementos multijugador que recuerdan a juegos como ‘Diablo’ y ‘Borderlands’, permitiendo a los jugadores explorar su universo de forma no lineal.

Acción, narrativa y un mundo abierto que explorar

‘Redfall’ es un shooter de acción narrativo y mundo abierto que dará a los jugadores la opción de luchar por su cuenta o formar equipo con hasta tres amigos mientras desvelan el misterio que se oculta tras la aparición de los vampiros en la ciudad isleña de Redfall, Massachusetts. Aquí se pueden elegir héroes entre un variado equipo, conseguir un arsenal especializado y modificar al personaje con mejoras y habilidades.

Pero a juzgar por el contenido, parece que los vampiros de ‘Redfall’ no temen a las cruces ni son alérgicos al ajo. Probablemente no duerman en ataúdes o necesiten invitación para entrar a tu casa. No hace tanto tiempo eran gente normal y codiciosa, personas obsesionadas con la idea de la eternidad que usaron la ciencia para convertirse en monstruos.

Después de su transformación, algunos vampiros desarrollan habilidades como el Pescador, que usa un arpón psíquico para alejar al jugador de su equipo. Entre muchos momentos de tensión, la nueva producción se encuentra en desarrollo, con previsiones para comercializarse durante la primera mitad de 2023. Será exclusiva para PC, nube y Xbox Series X|S y llegará desde el primer día a Xbox Game Pass.