El videojuego de Wonder Woman ficha a una importante diseñadora de ‘God of War Ragnarök’

Anunciado oficialmente a finales de 2021 por Monolith Productions, el proceso de creación del próximo videojuego protagonizado por la heroína de DC Comics Wonder Woman, se ha mantenido en completo silencio a lo largo del pasado año.

Sin embargo, desde la desarrolladora continúan trabajando en la experiencia, y buena prueba de ello es el refuerzo de la plantilla con un fichaje importante: Mila Pavlin, diseñadora principal de interfaz de ‘God of War Ragnarök’, que anuncia en redes sociales su incorporación al equipo responsable del título.

Durante su etapa en Sony Santa Monica, Pavlin fue responsable de crear los sistemas de accesibilidad de ‘Ragnarök’ y en el proceso se convirtió en la principal defensora de estas herramientas. “Llevo trabajando en el juego Wonder Woman una semana y estoy impresionada con la dedicación del equipo a la accesibilidad. ¡La industria del juego se percibe diferente a como se veía hace unos años, de una manera maravillosa!”, afirma Pavlin. Sin embargo, a excepción de estas alusiones no ha revelado ningún detalle sobre el estado actual del juego de Warner Bros. Games.

Been on the Wonder Woman game for a week now and already impressed with the teams dedication to accessibility. The game industry feels different than just a few years ago, in a Wonderful way! pic.twitter.com/35OHGGvvZM