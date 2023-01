Este error es el que está causando que tus helicópteros exploten en Call of Duty: Warzone 2

Gracias a un área de juego gigantesca y una generosa cantidad de vehículos, los jugadores y equipos de ‘Call of Duty: Warzone 2’ pueden explorar cada rincón del mapa de manera eficiente. Entre los medios de transporte propuestos por Activision para surcar los diferentes entornos se encuentran los helicópteros que, debido a un error, ahora también se han convertido en una de las opciones más peligrosas para desplazarse.

Como señalan decenas de comentarios en los hilos oficiales del videojuego, algunos de estos medios aéreos explotan en el aire sin motivo aparente. Hasta ahora, el problema no parecía ser demasiado frecuente, pero durante las últimas semanas se repite con la suficiente insistencia como para mantener a su comunidad alerta.

Como algunos jugadores han señalado, el nuevo fallo de ‘Call of Duty: Warzone 2’ es similar a un problema que experimentó el programa en la primera versión del Battle Royale, algo que finalmente terminó por resolverse, pero tampoco es el único en la historia del videojuego que tiene como protagonista a estos vehículos y ya en diciembre algunos jugadores avisaban que los helicópteros podían atravesar determinados edificios liquidando a cualquiera dentro.

Call of Duty: Warzone 2 Bug Causes Helicopter to Fly Through Building and Kill PlayerA player discovers a bizarre Call of Duty: Warzone 2 bug when a helicopter flies through a building and kills their teammate. pic.twitter.com/iQWEXpOuec