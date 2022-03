Grand Theft Auto: The Trilogy recibe un gigantesco parche centrado en la corrección de texturas

Los jugadores que ante las noticias que señalaban algunos fallos en la versión de lanzamiento de ‘Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition’ habían optado por esperar la llegada de las correspondientes actualizaciones, ya no tienen razón para continuar demorando la adquisición de estas tres obras maestras de la historia de los videojuegos. Rockstar Games ha lanzado un nuevo parche masivo que termina por resolver los defectos y errores que todavía mantenían los juegos.

Gráficamente más fiel a los originales

La actualización se centra principalmente en la corrección de texturas, produciendo que los títulos de la colección respeten de modo más fidedigno a sus versiones originales. El desarrollador también soluciona varios problemas de colisión, ilustraciones que aparecen incorrectamente e incorpora varias "mejoras de estabilidad". La lista de correcciones que ofrece Rockstar Games es bastante extensa, desde ajustes en el GPS en ciertas misiones hasta la forma en que se suceden las interacciones con los PNJ (Personajes No Jugadores).

Ahora podrás ver los carteles de "Pay 'n' Spray por la noche en GTA 3

Si bien muchas de las mejoras afectan a los tres juegos de la colección, el desarrollador ha realizado ajustes específicos en cada uno de ellos. Para ‘GTA 3 The Definitive Edition’, el parche soluciona los problemas que impedían que muchos jugadores iniciaran correctamente la misión Liberator. ‘Vice City’ comenzará a presentar semáforos que realmente iluminan el entorno, mientras que ‘San Andreas’ soluciona los problemas con el corte de pelo "High Fade".

Esta es la segunda gran actualización que se lanza para el juego, que anteriormente recibió una primera tanda de mejoras. No obstante, nada ha impedido que ‘Grand Theft Auto: The Trilogy’ se haya convertido en todo un éxito de ventas. Desde la editora Take Two, su empresa matriz, aseguran que el título ha registrado números más altos de lo esperado y que han continuado trabajando en las actualizaciones hasta llevar los juegos a un estado satisfactorio dentro de sus estándares de calidad.

Los juegos se actualizan en todas las plataformas

La actualización general para todas las plataformas y los títulos incluye rendimiento del juego mejorado y modos gráficos; mejoras de estabilidad; también se corrigen varios problemas al intentar volver a intentar una misión desde el último punto de control; se corrigen varios problemas de colisión; y se soluciona una serie de errores de señalización y texturas. El parche 1.04 está disponible para descargar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.