Hawked: disfruta de la adictiva acción en PC, PlayStation y Xbox

‘Hawked’ es un shooter de extracción desenfadado, accesible y gratuito que se presenta como una alternativa fresca al género. Tras su popular Beta Abierta del pasado verano, llega ahora el lanzamiento oficial para los usuarios de PC, PlayStation 4 y 5 y Xbox.

Con ‘Hawked’ se puede afirmar que cumple con su objetivo: ofrecer una experiencia divertida y desafiante tanto para jugadores nuevos como veteranos.

Este shooter de extracción cuenta con numerosas características que lo hacen un indispensable en el género. Los jugadores tienen a su disposición partidas rápidas y dinámicas, apostando por una duración de 15-20 minutos, ideales para mantener el ritmo y la tensión constante.

El mapa, Isla X, no es demasiado grande, pero está bien diseñado y ofrece una gran variedad de puntos de interés y ruinas que explorar, así como enemigos que eliminar, tanto humanos como controlados por la IA.

Aprendiendo con estilo

Una de las características más llamativas de este entretenido juego es que es un título fácil de aprender, pero difícil de dominar. El sistema es intuitivo y se aprende lo básico rápidamente debido a su completo tutorial. Sin embargo, la curva de aprendizaje no termina ahí, ya que la variedad de armas, habilidades y artefactos permite a los jugadores disfrutar de una gran profundidad estratégica.

No hay dos situaciones iguales. ‘Hawked’ te empuja a estar siempre alerta y preparado para enfrentarte a lo que se esconde tras la siguiente esquina de Isla X.

Si en algo se diferencia ‘Hawked’ de otros shooters de extracción, es en el combate. El gunplay recuerda a ‘Fortnite’, con movimientos fluidos y trepidantes.

Los combates son frenéticos y los saltos, deslizamientos y tirolinas añaden un extra de dinamismo a las batallas, que se vuelven aún más emocionantes cuando te enfrentas a otros equipos que también quieren quedarse con los grandes tesoros y artefactos repartidos por la isla.

Desbloquea la cámara del tesoro

Eso sí, en Isla X no solo debes tener cuidado con otros jugadores o los enemigos controlados por la IA, sino que la propia isla está repleta de puzles y trampas. ‘Hawked’ presenta este completo binomio que desafiará tu mente y te harán tirar de ingenio.

Desbloquear la cámara del tesoro no solo requiere eliminar enemigos, sino también resolver las diferentes pistas repartidas por el mapa y superar los obstáculos que se interponen en tu camino.

Si no eres un jugador experimentado, no hay problema. Este shooter, a diferencia de otros títulos del género, no es tan agresivo contra nuevos jugadores. La experiencia es más indulgente y te permite aprender de tus errores sin frustrarte. La parte buena es que su jugabilidad es tan adictiva que aun cuando no ganas, tienes ganas de seguir intentándolo.

Cierto es que también hay aspectos que deben mejorar, como la IA de los enemigos. En ocasiones no proponen un desafío muy alto y se echa de menos que sean más duros o difíciles de abatir. Por suerte, esto es algo que puede corregirse y mejorarse con futuras actualizaciones.

En resumen

‘Hawked’ es una propuesta muy interesante dentro del género de los shooters de extracción. Su accesibilidad, ritmo frenético y combinación de acción, puzles y exploración lo convierten en una opción ideal para jugadores que buscan una experiencia divertida y desafiante.

El lanzamiento oficial del juego nos ha dejado un buen sabor de boca. Estamos ansiosos de ver cómo evoluciona y disfrutar del contenido de sus Pases de Renegado.

Si te gustan los shooters de extracción, pero te intimidan los títulos más hardcore como ‘Escape from Tarkov’ o ‘Warzone’, ‘Hawked’ es una opción excelente para ti. Es un juego fácil de aprender que ofrece horas de diversión y entretenimiento.

Aprovecha ahora que junto con el lanzamiento también se ha introducido la primera temporada con el Pase de Renegado Número 1, con el cuál los jugadores podrán desbloquear diferentes regalos.