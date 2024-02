Tower of Fantasy: el título gratuito de mundo abierto presenta a su nueva y enigmática agente

Level Infinite y el desarrollador Hotta Studio han confirmado las características generales de la nueva Simulacrum, Yanuo.

La agente llegará a ‘Tower of Fantasy’, el MMORPG de mundo abierto gratuito el 20 de febrero, pero ya conocemos algunas de sus virtudes. Conocida entre sus compañeros de aventura como la "Perfeccionista del Distrito 9", Yanuo es la Ejecutora de confianza de Hykros y una experta en camuflaje e infiltración.

Atendiendo a su descripción de personaje, también podemos deducir que es considerada como una persona amable, de buen corazón y muy eficiente, aunque ella se describe como alguien completamente normal.

