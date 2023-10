Lords of the Fallen aprovecha Halloween y recibe juego cruzado entre todas las plataformas

Hexworks, el estudio de CI Games con sede en Barcelona, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de Halloween con un evento gratuito y de duración limitada para ‘Lords of the Fallen’.

Aprovecha, ya que hasta el 2 de noviembre, el mundo Mournstead se ha decorado con elementos cosméticos propios de este momento del año.

En este sentido, también puedes seguir una nueva misión para conseguir la “Máscara Pumpskin”, un yelmo inspirado en la icónica calabaza tallada iluminada a modo de lámpara. El parche 1.011 trae asimismo una serie de mejoras y nuevas características, incluida la esperada funcionalidad de juego cruzado entre consolas y mejoras de rendimiento.

La actualización incluye los siguientes contenidos:

Un nuevo sistema NG+ que incorpora vestigios al modo de juego; cada nivel superior de esta modalidad quita más vestigios del juego, incrementando la dificultad.

Ahora se puede acceder a la completa funcionalidad entre PC y consolas. Añadido que sigue a la introducción del juego cruzado entre usuarios de Xbox Series X|S y PlayStation 5 por primera vez. Esto significa que los jugadores de ‘Lords of the Fallen’ pueden interactuar entre sí incluso entre diferentes plataformas.

