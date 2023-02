Metroid Prime Remastered rejuvenece el formato con efecto inmediato para Switch

Durante la nutrida presentación del último formato Nintendo Direct, la casa de Mario sorprendió a sus seguidores con el anuncio de la publicación inmediata de ‘Metroid Prime Remastered’, los cuales, inmediatamente confirmaron como el videojuego se encontraba disponible justo después de su presentación.

La remasterización de la aventura de ciencia ficción firmada por Retro Studios originalmente para GameCube, vuelve a la acción con gráficos revitalizados además de controles actualizados que los jugadores podrán seleccionar: disfrutar de la entrega con el nuevo formato o bien jugar con el esquema de control usado en GameCube.

La primera entrega de ‘Metroid Prime’ que se ha remasterizado para Switch con gráficos en alta definición y sonido mejorado, propone a los jugadores explorar Tallon IV desde la perspectiva de la cazarrecompensas intergaláctica Samus Aran, pero deberán andarse con mucho cuidado, porque este planeta alienígena es mucho más de lo que aparenta a simple vista.

Como es habitual en la serie, Samus podrá repeler el ataque de bestias hostiles gracias a los rayos, misiles y bombas, entre otras armas.

Además de nuevos gráficos, esta versión añade controles de palanca dual, que permiten moverse y controlar la cámara al mismo tiempo. La versión en formato digital se acompañará de un lanzamiento mundial en medios físicos el 3 de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta que ‘Metroid Prime 4’ aún no cuenta con previsiones de estreno, la renovación de este gran clásico puede suponer una solución a medio plazo para amenizar la espera, al menos temporalmente.

ICYMI: #MetroidPrimeRemastered is out now on Nintendo #eShop! Who's already returned to Tallon IV? pic.twitter.com/Wu0NkfB8Kq