OlliOlli World: sus creadores nos revelan las claves de su fórmula de éxito

Si no has presumido de hacer skate, siquiera en el ordenador, quizá no conozcas al estudio británico Roll7 y a su saga ‘OlliOlli’, un videojuego de Skateboard que ha recibido numerosos premios desde la publicación de su primera versión en 2013. El próximo 8 de febrero se lanzará su tercera entrega, ‘OlliOlli World’ y lo hará bajo la marca de Private Division tras su integración en las filas de Take-Two Interactive.

En esta nueva entrega, la conocida franquicia ha preparado una aventura repleta de skate y plataformas. El capítulo transcurre en Radlandia, un mundo lleno de color en el que un grupo de personajes hace todo tipo de trucos y piruetas en busca de los dioses místicos del skate.

La propuesta de juego presume de un característico estilo gráfico animado, una jugabilidad rápida y fluida, cantidad de opciones de personalización de personajes y varios caminos para elegir. Lo anterior se traduce en la representación de un extraño mundo de fantasía repleto de desafíos, misiones y nuevas caras que amenizarán el camino.

Una plantilla que ha pasado de siete empleados a setenta

Durante el desarrollo de ‘OlliOlli World’, Roll7 ha realizado una importante ampliación de plantilla, pasando de siete empleados a más de setenta en la actualidad. Pero eso no es todo, si buscas trabajo (programando videojuegos) parece que siguen buscando personal y es que tienen planeado publicar más contenido en forma de paquetes de contenido digital descargable. Pero ¿cómo se consigue éxito internacional con una marca independiente?

A este respecto, el estudio ha compartido algunas interesantes anécdotas con la esperanza de servir como guía para jóvenes desarrolladores, aunque no va a ser nada sencillo triunfar como lo han hecho ellos. No sabemos si son garantía de éxito, pero lo que sí parece ser es que a este estudio indie les ha funcionado bien, tanto, como para ser adquiridos por la importante Take-Two Interactive. Si todavía estás por aquí, te invitamos a acompañarnos por algunas de las recomendaciones más curiosas:

Al parecer, Roll7 trabaja exclusivamente de forma remota desde 2015, mucho antes de la pandemia sus desarrolladores abandonaron las oficinas y comenzaron a trabajar desde casa. ¿Y el temido crunch? Parece ser que lo han cambiado por pasar más tiempo con familiares y poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Eso sí, ni ellos se salvan de las conferencias que se pueden sustituir por un mail. También aseguran “todo emprendedor debe estar convencido que es importante fallar y levantarse, pero de vez en cuando hay que dar en el clavo”, y Roll7 no alcanzó verdadera relevancia hasta su séptimo videojuego, tras 5 años probando diferentes propuestas. ‘OlliOlli’, recibió el premio BAFTA y con ello su presentación oficial a nivel mundial, lo que supone un logro considerable para un estudio indie en tan corto espacio de tiempo.

En el proceso, crear escenarios y personajes parece ser mucho más complejo de lo que aparenta: “por ejemplo, para crear un escenario se necesita de una diseñadora narrativa (Lizz Lunney), que describe todo lo que tiene que aparecer en el juego, de un artista conceptual (Germán Reina) que hace un primer boceto y una artista principal de entornos

(Laura Dilloway) que realiza el escenario más o menos final, al que luego se le añadirán cientos de detalles. Todos tienen que estar coordinados con el equipo para saber que trabajan en la misma dirección. Los personajes también pueden recibir muchos cambios antes de llegar a su versión final, pero siempre con el objetivo de reforzar su personalidad. Y es que transportar conceptos a dibujos 2D y luego a entornos y personajes en el juego es responsabilidad del equipo artístico, que en este caso cuenta con una gran libertad creativa que le ofrece ese aspecto tan personal a la entrega.

Si vas a desarrollar un videojuego de skate, quizá sería buena idea saber patinar

Aquí, uno de cada cuatro miembros del equipo se ha subido en algún momento a una tabla. Algunos de ellos ya sabían patinar antes de incorporarse al estudio, pero a otros se les despertó el gusanillo al ver lo bien que se lo pasaban los demás. Arthur Tubb (diseñador de personajes) fue skater profesional; Lizz Lunney (diseñadora narrativa), hizo sus primeros pinitos mientras trabajaba en OlliOlli World; y Alex Williamson (artista de escenarios 3D), patinaba antes, “pero un día me pegué un piñazo en el parque bajo un frío que pelaba y allí mismo pensé que aquello no era lo mío". No todo van a ser historias de éxito. Recuerda, el juego se lanzará el 8 de febrero de 2022 en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, acompañado de una versión especialmente optimizada para PlayStation 5 y Xbox Series X/S con soporte 4K a 60 cuadros por segundo.