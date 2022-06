Los juegos de Riot Games llegarán a Xbox Game Pass

En asociación con Microsoft, Riot Games ha anunciado que publicará sus videojuegos más populares en el servicio Xbox Game Pass para PC y dispositivos móviles. Así lo ha confirmado la casa de Redmond durante el “Xbox & Bethesda Showcase” donde la empresa repasa y presenta sus novedades y proyectos a medio y corto plazo. Pues bien, además, el conocido desarrollador ha revelado que los suscriptores tendrán acceso a todos los campeones de ‘League of Legends’ (LoL), ‘Wild Rift’, todos los agentes de ‘Valorant’, todos los sets de ‘Legends of Runeterra’ y todas las Minileyendas de ‘Teamfight Tactics’ (TFT). No pierdas detalle:

League of Legends (PC)

Uno de los juegos competitivos más conocidos del mundo. Dos equipos de cinco campeones se enfrentan para destruir la base del otro. Con Game Pass, los miembros desbloquearán los más de 160 campeones y obtendrán acceso desde el primer día a cada nuevo campeón a medida que se lance.

League of Legends: Wild Rift (móvil)

Creado para dispositivos móviles, ‘Wild Rift’ trae el clásico juego MOBA 5v5 de ‘League of Legends’ a dispositivos móviles. Los miembros de Game Pass desbloquearán a los más de 80 campeones y otorgarán acceso desde el primer día a cada nuevo campeón.

Legends of Runeterra (PC y dispositivos móviles)

En este juego de cartas de estrategia, la habilidad define tu éxito. Mezcla y combina campeones, aliados y regiones de Runaterra para desbloquear sinergias de cartas y superar a tu oponente. Con el Foundations Set desbloqueado, los miembros de Game Pass obtienen una ventaja inicial en este amigable juego de cartas JcJ gratuito.

Tácticas de lucha en equipo (PC y dispositivos móviles)

‘TFT’ es un juego de estrategia de combate automático en el que los jugadores combinan campeones de liga y elementos en formaciones ilimitadas para derrotar a los otros siete jugadores en un partido. Los miembros de Game Pass tendrán acceso a una rotación de avatares de Little Legend de nivel uno.

Valorant (PC): Todos los agentes desbloqueados

‘Valorant’, es el juego de disparos táctico basado en personajes 5v5. Los miembros de Game Pass desbloquearán a los 18 agentes y obtendrán acceso a todos los agentes nuevos desde el primer día.