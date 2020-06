Sony presenta a su nuevo objeto del deseo: PS5

Lista de juegos presentados

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque/XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV)

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire: Tokyo (Bethesda)

Godfall (Gearbox Publishing/Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V y Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT: The Far Shore (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

Pragmata (Capcom)

Project Athia (Square Enix/Luminous Productions)

Resident Evil Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive/Heart Machine)

Stray (Annapurna/Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing/Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive/Giant Squid