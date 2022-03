Tiny Tina’s Wonderlands: llegó la Era Chiquitina con todo el humor y maestría de Borderlands

Conocido como uno de los mejores exponentes del género looter shooter, o, como nos gusta llamarlo a nosotros, juegos de acción en primera persona basados en el botín, la trilogía ‘Borderlands’ ofreció -y continúa ofreciendo- cientos de horas de diversión a los que les gusta disparar a diestro y siniestro, ya sea sólo o en compañía.

La franquicia de 2K Games se ha asentado en el mercado consagrando una trama y personajes lo suficientemente alocados como para que la comunidad simpatice con ellos. Tanto es así que, recogiendo la locura creada en el contenido descargable de Tina Chiquitina en ‘Borderlands 2’, y, tras la fantástica entrada de ‘Borderlands 3’ a las plataformas de Sony, Microsoft y compatibles; el estudio ha construido un desvío en la serie principal para presentar la Era Chiquitina: llega ‘Tiny Tina’s Wonderlands’, un juego basado en el mundo de Borderlands donde todo es posible.

Jugando al rol en Pandora

Como ya ocurrió en el contenido descargable, esta especie de cajón desastre en el que meter las ideas más locas de la serie principal, cobra aquí un atractivo supino. ¿En qué forma? Pues a través de una partida de Cámaras y Cabronazos, una suerte de Dragones y Mazmorras pero teñido del humor y la sátira característica de la serie. En este sentido, la trama argumental se construye alrededor de una partida de rol en la que nosotros, los jugadores, estaremos compitiendo al lado de Tina -maestra de la ceremonia- y dos jugadores más: Valentine y Frette.

El hilo conductor de la partida permite ofrecer todo tipo de situaciones disparatadas encajando a la perfección la personalidad de Tina y los momentazos épicos de la serie. Así, tenemos tres mundos completamente diferenciados: en el nivel superior, casi estático, nos encontramos a los tres personajes y nuestro avatar -creado por nosotros mismos- hablando y discutiendo sobre la partida; en el nivel intermedio nos encontramos, como si del mapamundi de un juego de rol japonés se tratara, a nuestro personaje en formato cabezón andando por las diferentes áreas; y, por último, nos encontramos con “el juego en sí”, rescatando la estructura de la serie ‘Borderlands’ y llevándonos a la acción en primera persona.

Puede parecer complicado de entender, pero una vez que entremos en la partida comprenderemos lo bien que funciona esta estructura para transmitir una historia que, aún con sus sinsentidos y locuras, esconde sorpresas hasta el final. La chiquitina tiene un genio terrible, y no dudará en un segundo en cambiar las reglas de la partida o en modificar lo que ella crea conveniente para dar más emoción y al jugador nuevos retos que asumir.

Tirar los dados y apretar el gatillo

Los párrafos previos sirven para dar un contexto en el que se desarrolla la historia y el ente diferencial de la saga principal. A partir de aquí, sin embargo, encontramos el mismo estilo de juego que vimos en ‘Borderlands 3’ con algunas variaciones que nos han encantado. Volvemos a tener miles de armas de diferente tipo, calibre y rareza a nuestro alcance para hacer frente a las diferentes misiones que componen el juego y que, por raro que parezca, son lo suficientemente interesantes como para querer completarlas todas: secundarias incluidas.

Entre las diferencias que encontramos con respecto a la serie y que se aposentan en este ‘Wonderlands’ nos encontramos con la personalización de nuestro protagonista, que tendrá una clase determinada y podremos combinarla con otra, así como desarrollar su estructura de habilidades como si de un juego de rol se tratara; los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y las magias. ¿Magias? Efectivamente. En ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ nos ambientamos en un universo híbrido donde la fantasía y lo medieval se dan la mano de forma espectacular, donde nuestro avatar puede desde lanzar bolas de fuego, mandar halcones a destruir al enemigo hasta multitud de cosas más que preferimos no desvelar.

Lo que en principio parece un título ajeno a la serie original podría convertirse, contra todo pronóstico, en una marca completamente nueva, pues la originalidad y la cantidad de situaciones disparatadas no sólo encajan dentro de la distópica Pandora, sino que, en cierta medida, le dan sentido. De nuevo la rejugabildiad de la obra, así como la posibilidad de jugar sólo o con tres compañeros más en modo cooperativo, vuelve a ser uno de los puntos fuertes de esta entrega.

La originalidad por encima de todo

Si la estructura de ‘Borderlands 3’ fue continuista para agradar a los seguidores más fieles, la originalidad que derrocha ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ se apodera en todo momento de la situación. Con el mismo motor gráfico y con un estupendo doblaje al castellano, la obra cumple perfectamente a nivel audiovisual: es más, ir jugando mientras escuchamos los comentarios de la Game Master y de los jugadores, es un puntazo que nos ha encantado. Los diálogos son una gozada ya no sólo por su interpretación, sino por la cantidad de chistes, dobles sentidos y las irónicas referencias a la cultura pop -que aplastan como quieren-.

En definitiva, ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ es, para nosotros, la mejor entrega de la franquicia ‘Borderlands’. Su originalidad está patente en cada pantalla, su alocada historia y su concepto como partida de rol nos ha encantado. Todo ello barnizado del fantástico gun play que ofrece la franquicia desde su primera entrega. Quizá no sea ‘Borderlands 4’, pero tampoco aparenta ser lo que no es, y, por ello, Tina no sólo se alza como uno de los mejores personajes de la serie, sino también en nuestro favorito desde este preciso instante. Preparaos para una aventura que os sorprenderá desde el mismo momento en que pulsamos Start.