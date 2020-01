Ubisoft reestructura su grupo editorial

El recientemente clausurado 2019 ha sido un año particularmente decepcionante para Ubisoft, principalmente a raíz de las bajas ventas de dos de sus lanzamientos principales, The Division 2 y Ghost Recon: Breakpoint, dos títulos muy criticados por no ser precisamente muy diferentes de sus predecesores y por no rehuir del modelo de juego de mundo abierto expansivo que el editor se ha empeñado en abrazar durante los últimos años.

Por lo tanto, desde la compañía francesa se ha optado por realizar cambios significativos en el seno del grupo editorial, compuesto por varios diseñadores y productores, que esencialmente guían a los diferentes equipos de desarrollo sobre cómo producir los juegos, para que cada proyecto sea único y diferente del resto.

"Estamos fortaleciendo nuestro equipo editorial para que sea más ágil y tengamos un mayor seguimiento de nuestros equipos de desarrollo en todo el mundo", explica un comunicado de Ubisoft. Del mismo texto también se puede extraer que el grupo con sede en Montreal pretende regresar a su antigua estructura.

Tras la reestructuración, el grupo editorial seguirá liderado por el CCO Serge Hascoet, pero el número de vicepresidentes se ampliará hasta siete personas que se encargarán de una franquicia específica con autonomía para adoptar sus propias decisiones relacionadas con los juegos. Algunas reconocidas figuras como Patrick Ploude (Child of Light) y Maxime Béland (Splinter Cell), formarán parte de una división a la que se le acumula trabajo.

Este año, Ubisoft tiene que lanzar títulos como Gods and Monsters, Rainbow Six: Quarantine y Watch Dogs: Legion, que han sido pospuestos hasta después del primer trimestre.