Wizards of the Coast, la división de juegos de Hasbro y responsable de las conocidas marcas ‘Magic: The Gathering’ y’ Dungeons & Dragons’ ha realizado un evento virtual donde ha desvelado todas las novedades que llegarán a lo largo de este año a sus franquicias. Ginny Di, Jimmy Wong y Sydnee Goodman, han sido los encargados de mostrar tanto las innovaciones que ampliarán la categoría de sus juegos de fantasía, como los nuevos productos e iniciativas que llegarán durante los próximos meses.

‘Dungeons & Dragons’

Por parte de la franquicia ‘Dungeons & Dragons’ se ha confirmado que la fase de pruebas de One D&D ya se encuentra disponible. One D&D es el nombre en clave de la siguiente generación que llega con reglas actualizadas, es compatible con la quinta edición y utiliza D&D Beyond como plataforma para tu experiencia D&D. Con One D&D también llegará una nueva experiencia digital que permitirá a los jugadores y al Dungeon Master una inmersión completa y potentes herramientas digitales de creación 3D.

El juego de mesa ‘Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen’ recibirá una aventura ambientada en el mundo de Krynn en el que los jugadores podrán participar en una guerra masiva y tomar decisiones durante eventos en la batalla. ‘Shadow of the Dragon Queen’ estará disponible desde el 6 de diciembre de 2022, fecha en la que también se estrenará una Deluxe Edition, que contiene la aventura tanto en formato digital como físico, el juego y una pantalla exclusiva para el Dungeon Master.

Magic: The Gathering

Wizards of the Coast también ha tenido un espacio para revelar los próximos lanzamientos de la línea de productos Universes Beyond. Los jugadores pudieron echar un primer vistazo del último anuncio de la línea Warhammer 40,000, además de los cuatro mazos de Commander, cuatro Anillos Solares llegarán tematizados y representarán las facciones: Tyranids, The Imperium of Man, Chaos y Necrons.

Para el tercer trimestre de 2023 los jugadores también podrán viajar al Monte del Destino con Frodo, Aragorn y el resto de la Comunidad del Anillo en su misión de destruir el Anillo Único con el nuevo set The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Esta no será la única colaboración, ya que Magic unirá también fuerzas con el Doctor Who en nuevos mazos de Commander, collector boosters y drops de Secret Lair que abarcan 60 años de historia de la que posiblemente sea la serie de aventuras y acción más longeva de televisión.

2023 marcará también el inicio del 30 aniversario de la compañía. El año de celebraciones arrancará con el evento Magic 30 que tendrá lugar en Las Vegas en el World Market Center, entre los días 28 y 30 de octubre de 2022. Habrá promociones especiales que conmemorarán la historia de Magic.

Para redondear el evento inaugural de Wizards Presents, Wizards of the Coast desveló sus lanzamientos para el próximo año. La historia de Phyrexia continuará con Brothers’ War el próximo mes de noviembre, al que dará continuación All Will Be One, que se lanzará en el primer trimestre de 2023 y que concluirá con March of the Machine, previsto para estrenarse en el segundo trimestre de 2023. March of the Machine: The Aftermath, también debutará durante el segundo trimestre de 2023, atará los posibles cabos sueltos en March of the Machine y explorará los importantes cambios que tendrán lugar en el Multiverso de Magic. Durante el tercer trimestre de 2023 los jugadores podrán volver a Eldraine, inspirado en los clásicos cuentos de hadas para ofrecer Wilds of Eldraine. Durante el último trimestre de 2023, Lost Caverns of Ixalan finalizará el año con piratas, dinosaurios y vampiros compitiendo entre ellos.