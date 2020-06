La epopeya de Shulk recupera toda su esencia

Nintendo Switch se ha convertido en una plataforma nicho para disfrutar multitud de juegos de otras generaciones a través de remasterizaciones y remake. Hace unas semanas analizábamos en esta sección Trials of Mana, un completo lavado de cara en alta definición de la tercera entrega de la clásica serie Mana, lanzada originalmente en Japón en 1995 como Seiken Densetsu 3.

Ahora, la portátil de Nintendo se ha vestido de gala para recibir un clásico de los juegos de rol: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Y como era previsible, lo hace con una remasterización más acorde a los tiempos que corren y que incluye un nuevo epílogo, gráficos en alta definición, mecánicas de juego más pulidas y pistas musicales mejoradas.

A efectos prácticos, esta edición con la coletilla Definitive Edition, es una actualización del título que ya disfrutaron en su día los poseedores de Wii (en 2011) y más tarde en New Nintendo 3DS por lo que su lanzamiento viene para contentar a un público que ha tenido con Switch su primer contacto con Nintendo (como es el caso del que suscribe estas líneas) y también, como no, para los amantes de esta saga que tienen aquí bastantes novedades y un lavado gráfico para no sentir la sensación de jugar por tercera vez a lo mismo.

¿Y qué nos encontramos con Xenoblades Chronicles? Pues una aventura de rol, de las de la vieja usanza con multitud de horas de diversión y exploración por delante con un hilo argumental cargado de matices y de giros inesperados. En esta ocasión, nos ponemos en la piel de Shulk, un habitante de la Colonia 9 que se embarca en una historia dramática de guerra y venganza por salvar a los Bionis tras el ataque del ejército Mekon. Para conseguir nuestro propósito viajaremos por una gran cantidad de parajes y localizaciones diferentes y contaremos con la ayuda de Monado, una espada mística que esconde una tecnología sin igual para el combate y, además, nos permite recibir premoniciones para evitar el futuro catastrófico en la vida de nuestros amigos.

Para ello, el juego nos presenta el tradicional esquema de juegos de rol en tiempo real en que se conjuga un sistema de combate con multitud de combos y acciones en tiempo real con la estrategia por turnos. Para ello, como en todo juego de rol que se precie, deberemos ir mejorando nuestras armas y habilidades mientras vamos granjeando nuestra amistad y confianza con el equipo que nos acompaña: Reyn, Fiora y algún personaje inesperado. Nuestro grupo será más fuerte a medida que vayamos superando la infinidad de misiones que nos irán encomendando en los diferentes pueblos y ciudades que visitemos durante la aventura.

Esta remasterización incluye un nuevo epílogo, gráficos mejorados y nuevos modos de juego

Como novedad para los veteranos de la saga, esta edición incluye un capítulo totalmente inédito: Futuros Conectados. Está protagonizado por Shulk, Melia y otros personajes nuevos y transcurre un año después de los acontecimientos del Xenoblade Chronicles original.

Otra de las novedades que encontramos es que presenta dos modos de juego: el relajado, ideal para para novatos en el género o que prefieren centrarse más en la historia y el experto, mucho más desafiante pero que recompensa con mayor experiencia al derrotar a los enemigos.

Y si a todo esto le sumas una renovada interfaz para personalizar nuestro personaje, unos gráficos que sin ser punteros, ofrecen una gran variedad de escenarios y un mimo por el detalle (muy por encima de Pokémon Espada y Escudo, similar en la temática) y una banda sonora del genio Tetsuya Takahashi junto a otros temas remasterizados por reputados compositores japoneses, nos queda un título difícil de rechazar si te gusta el looteo, la fantasía y la esencia más intensa del rol del Lejano Oriente.

Hemos podido analizar este juego gracias a una clave que nos ha enviado Nintendo Ibérica.