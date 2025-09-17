Assassins Creed Shadows se amplía con la nueva expansión Las Garras de Awaji

La aventura en el Japón medieval de Naoe y Yasuke continúa. Ubisoft ha lanzado “Las Garras de Awaji”, la expansión de Assassin’s Creed Shadows que analizamos aquí en El Loot de Txeron, y que ya está disponible en Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC (Epic Games Store, Steam y Ubisoft Store) así como en Amazon Luna. Aquellos jugadores que reservaron el juego podrán acceder a ella de manera gratuita, y el resto podrán comprarla por separado por 25 €. La expansión también se incluye como parte de la suscripción a Ubisoft+.

Desarrollada por Ubisoft Burdeos, la expansión “Las Garras de Awaji” ofrece más de diez horas de contenido adicional, incluyendo una región completamente nueva y una historia que continúa el viaje de Naoe y Yasuke. Para acceder al contenido de la expansión, que está ambientada tras los eventos del juego base, los jugadores tendrán que haber completado la historia principal.

La aventura comienza cuando Naoe viaja a Awaji siguiendo el rastro de un misterioso shinobi. Allí, acompañada por Yasuke, se enfrentará a los peligrosos Sanzoku Ippa, una facción despiadada que amenaza la paz de la isla. Durante su nuevo viaje por la misteriosa isla de Awaji, los jugadores descubrirán ciudades bulliciosas e impresionantes paisajes marítimos, pero tendrán que prestar atención a las emboscadas y trampas que les demostrarán que no son precisamente bienvenidos en estas tierras.

“Las Garras de Awaji” suma una gran cantidad de contenido nuevo a Assassin’s Creed Shadows, incluyendo nuevas habilidades, movimientos, armadura y equipamiento para Naoe y Yasuke; todo ello podrán llevarlo consigo al juego principal. Estas mejoras proporcionarán a los jugadores la ventaja que necesitarán para enfrentarse a las mayores amenazas de Awaji, que incluyen nuevos arquetipos de enemigo y jefes especialmente desafiantes.

Una vez lanzada la expansión, todos los jugadores de Shadows podrán desbloquear un nuevo tipo de arma para Naoe, el bastón bō, en una misión gratuita. El bō es ágil y veloz, y está diseñado para realizar combos fluidos y ataques creativos, pues permite golpear a múltiples enemigos en rápida sucesión. Quienes jueguen a “Las Garras de Awaji” podrán conseguir bastones bō legendarios, con grabados únicos, solo disponibles en la isla.

Soporte poslanzamiento

Esta expansión llega tras meses de soporte poslanzamiento en los que se han añadido numerosas características, como la función Nueva Partida+ o el modo de dificultad Pesadilla. La última actualización, que se lanzó el pasado 11 de septiembre, integró mejoras de calidad de vida muy pedidas por la comunidad, como la habilidad de acelerar el paso del tiempo o la desaparición automática de la niebla de una zona del mapa cuando se completen todos los puntos de sincronización.

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Quebec, Assassin’s Creed Shadows presenta a los jugadores un cautivador viaje por los turbulentos años del Japón feudal. En nuestro análisis destacamos que "Shadows es la gran apuesta de Ubisoft para este 2025 y la jugada no les ha podido salir mejor. Japón y sus samuráis ya tienen una entrega a la altura (con permiso de Ghost of Tsushima) con una propuesta divertida, fidedigna, explosiva y única".