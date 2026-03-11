El plataformas español Dracamar llegará el 26 de marzo a PC y consolas

El estudio independiente barcelonés Petoons Studio ha anunciado la fecha de lanzamiento de Dracamar, su nuevo juego de plataformas en 3D inspirado en los clásicos del género de finales de los años 90 y principios de los 2000. El título llegará el 26 de marzo a PC (Steam), PlayStation 4 y 5, Xbox Series X/S y Xbox One, mientras que la versión para Nintendo Switch se lanzará en abril.

Ambientado en un archipiélago de islas mediterráneas, Dracamar propone a los jugadores embarcarse en una aventura para detener al rey Crad, un malvado dragón que pretende conquistar el mundo. A lo largo de la aventura, los protagonistas deberán correr, saltar y luchar mientras intentan rescatar a los mágicos Okis.

El juego apuesta por una historia con valores positivos y una experiencia accesible para todos los públicos. Según sus creadores, la propuesta busca transmitir un estilo de vida en armonía con la naturaleza, centrado en la amistad, la generosidad y la cooperación entre los personajes.

Un archipiélago lleno de retos

La aventura se desarrolla en un colorido conjunto de islas que los jugadores podrán explorar a lo largo de distintos niveles repletos de enemigos, trampas, puzles y desafíos. Para avanzar, será necesario recoger bolas Moki, cuya energía permitirá reconstruir puentes y reconectar las islas del archipiélago.

Dracamar contará con tres personajes jugables —Caliu, Foc y Espurna—, además de un total de 15 niveles principales y 5 niveles extra. El juego también incluirá siete jefes finales, medallas ocultas, desafíos opcionales y numerosos objetos coleccionables.

Durante la aventura, los protagonistas estarán acompañados por Iko, un Oki especial que ayudará al jugador con poderes mágicos en la lucha contra el rey Crad.

Inspiración mediterránea

La obra mezcla exploración y acción en plataformas con una ambientación que recorre paisajes inspirados en el Mediterráneo y los Pirineos. Según el estudio, la intención es mostrar “lo maravillosa que puede ser la vida cuando contamos con el apoyo de nuestra comunidad”.

Petoons Studio, fundado en Barcelona en 2017, está especializado en el desarrollo de títulos familiares para PC y consolas. El equipo cuenta con experiencia en proyectos basados en licencias infantiles populares como Peppa Pig, PJ Masks, Bratz o Monster High.

Con Dracamar, el estudio apuesta por una propiedad intelectual propia con la que busca recuperar el espíritu de los plataformas tridimensionales clásicos y ofrecer una aventura pensada para jugadores de todas las edades.