Un ex directivo de SEGA asegura que Saturn fue la consola que hundió la marca

Más de dos décadas después, la salida de SEGA de la manufacturación de videoconsolas se mantiene como objeto de debate y especulación. Después de todo, ¿cuál fue la razón principal para que la empresa japonesa cambiara su orientación comercial y dejara de fabricar productos electrónicos para centrarse solo en software y sencillas tecnologías para uso local?

Existen muchas versiones, pero la más reciente, sin embargo, poco tiene que ver con las explicaciones que estamos acostumbrados a escuchar. Proviene de una voz especialmente autorizada para poner algo de luz a lo que sucedió en aquellos tiempos convulsos para la corporación originaria del país del sol naciente. Este es el polifacético Peter Moore, que dirigió SEGA of America entre mayo de 2000 y mayo de 2003.

Mediante un mensaje en redes sociales, Moore ha realizado un comentario sobre un artículo relacionado con el lanzamiento de Dreamcast, donde se asegura que la consola había “matado” a la división de hardware de salón de la compañía. Al tratarse de la última tecnología fabricada por SEGA antes de los cambios de prioridades, a menudo se atribuye al hardware este papel. Sin embargo, Moore defiende que la empresa ya estaba teniendo problemas con el anterior sistema de entretenimiento. Enlace Tweet -

Sad to reflect, even 24 years later, what might have been for the Dreamcast. We were truly taking gamers where gaming was going. And for the record, IMHO it was the financial trauma created by the Saturn debacle that led to the downfall of Sega’s hardware reign. https://t.co/7MFKJ7imQu