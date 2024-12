Exoborne: el videojuego de disparos revela nuevos detalles en su primer diario de desarrollo

El prometedor shooter de extracción ‘Exoborne’, desarrollado por Sharkmob, ha dado un gran paso al presentar su primer diario de desarrollo: "Exoborne Dev Talks - Episode 1: Call to Arms". Esta pieza audiovisual ofrece una ventana abierta al corazón de su propuesta basada en variantes PvPvE, combinadas con una narrativa que promete algunas capas interesantes.

La narrativa y el colapso del mundo

En este primer episodio, Sharkmob nos introduce al trasfondo de ‘Exoborne’, revelando detalles sobre el misterioso "Rebirth", el evento que marcó el colapso de la humanidad y transformó el mundo en un campo de batalla. A través de una narrativa entrelazada con la jugabilidad, el equipo presenta algunas de las facciones que protagonizan este universo y las tensiones que las impulsan.

Aquí los jugadores se pondrán en la piel de los Reborn, humanos adaptados a una nueva realidad donde la tecnología y las fuerzas de la naturaleza se combinan para sobrevivir en un entorno hostil. Cada facción tiene su propia perspectiva y motivaciones, algo que tiene como objeto incrementar el grado de complejidad y estrategia a las interacciones entre jugadores y el entorno.

Exo-Rigs y habilidades personalizables

Uno de los puntos destacados del material recae en la presentación de los Exo-Rigs, exoesqueletos mecánicos que ofrecen capacidades únicas y versatilidad en combate. Estas herramientas potencian la capacidad ofensiva y defensiva, mientras permiten establecer sinergias entre habilidades y elementos del entorno natural.

El diario de desarrollo también arroja luz sobre los mods y sistemas de personalización asociados a estos accesorios. Las opciones ofrecen la posibilidad de adaptar el estilo de juego y estrategias en función de las condiciones del entorno o las tácticas del enemigo. La combinación de elementos promete combates intensos y experiencias diferenciadas en cada partida.

Un vistazo al futuro

El vídeo no solo detalla aspectos clave de la jugabilidad, sino que también establece una base para lo que podemos esperar en futuras entregas de los diarios de desarrollo. Su particular oferta parece haber encontrado un equilibrio entre acción, estrategia y narrativa. Si deseas saber más sobre este intenso shooter, no te pierdas el primer episodio de sus diarios de desarrollo.