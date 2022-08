La histórica saga de lucha Fatal Fury resucita tras dos décadas con una nueva entrega

La conocida empresa de videojuegos SNK, con sede en Osaka, Japón, apela a nuestra nostalgia para anunciar la producción de un nuevo videojuego de la franquicia ‘Fatal Fury’ (Garou). Esta serie puede considerarse el punto de partida en cuanto a juegos de lucha de la larga historia de la desarrolladora presidida por Kenji Matsubara. Además, el pasado fin de semana la empresa realizó más anuncios relacionados con ‘KOF XV’ y ‘Samurai Shodown’.

Un poco de historia

La saga de videojuegos vivió una auténtica revolución en los 90 con el lanzamiento en 1991 de ‘Fatal Fury’. No obstante, para encontrar el último de los videojuegos comercializados de esta franquicia hay que remontarse a 1999 con ‘Garou: Mark Of The Wolves’. Ahora la empresa promete revitalizar la serie con una entrega que pretende “marcar un nuevo escalón en la historia de los juegos de lucha”.

Además, también hay novedades para ‘KOF XV’: ‘Orochi Yashiro’, ‘Orochi Shermie’, y ‘Orochi Chris’ son tres personajes que trabajaron en la sombra para revivir a Orochi en ‘KOF '97’, y ahora, por sorpresa, han regresado al título de peleas para conformar el Team Awakened Orochi. Pero no solo este equipo llega al roster de ‘KOF XV’, también se sumará en otoño de 2022 el Team Samurai. Esto significa que Haohmaru, Nakoruru y Darli Dagger, del popular juego de lucha ‘Samurai Shodown’, llegarán a ‘KOF XV’ en otoño.

Preparando el siguiente paso

La próxima temporada del decimoquinto ‘The King of Fighters’ comenzará en 2023. Los personajes clásicos de la factoría, Shingo Yabuki y Kim Kaphwan, también han sido anunciados para la próxima etapa, además de la integración de soporte para juego cruzado.

Los personajes descargables suman 7 a los que están actualmente disponibles, 8 personajes que ya han sido anunciados y algunos que llegarán, lo que reunirá a un total de 15 nuevos luchadores, que junto a los 39 del juego original, sumarán un total de 54 personajes para ‘KOF XV’.

Por último, pero no menos importante, ‘Samurai Shodown’ espera un importante parche para 2023 con el que recibirá el rollback netcode para mejorar su jugabilidad y funcionalidades. La actualización estará disponible para PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Epic Games Store. Ahora te dejamos disfrutar del tráiler de presentación del nuevo videojuego de la franquicia ‘Fatal Fury’.