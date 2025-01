Nintendo Switch 2 confirma su estreno en 2025: Todo lo que debes saber de la nueva consola

Nintendo ha revelado los primeros detalles oficiales relacionados con su próxima consola, Nintendo Switch 2. Aunque la compañía no ha proporcionado una fecha exacta para el lanzamiento, a través de un vídeo de presentación se ha confirmado que la consola llegará en algún momento de 2025. El mismo clip nos permite confirmar que el diseño de la nueva Switch es muy similar al de su predecesora, aunque algo más grande.

A primera vista

En el vídeo, los Joy-Con se acoplan a los lados de la consola en lugar de deslizarse como ocurría en el modelo anterior. También se observa que se sitúan fácilmente, algo que coincide con filtraciones previas que sugerían conexiones mediante imanes. Otra de las novedades es un nuevo pulsador ubicado bajo el botón de inicio en el Joy-Con derecho. Además, el tráiler muestra cómo los controladores podrían utilizarse de manera similar a un ratón, y como los botones SL y SR son más grandes en comparación con los de la Nintendo Switch original.

En la parte superior de la consola, se encuentra un puerto USB-C junto a la salida para auriculares de 3,5 mm. El soporte trasero ha sido rediseñado, ahora con una forma más parecida a una "U". El dock de la consola también aprovecha un diseño más redondeado. Al igual que con el modelo anterior, se incluirá un grip para los Joy-Cons, permitiendo que se coloque y utilice como un control tradicional.

Mario Kart liderando la oferta de juegos

El único juego mostrado hasta ahora es lo que parece ser un nuevo título de la serie ‘Mario Kart’. Sin embargo, la consola será compatible con los juegos físicos y digitales de Switch, aunque el vídeo advierte que algunos títulos podrían no ser completamente compatibles con el nuevo modelo. No obstante, desde la casa de entretenimiento se ha prometido revelar más detalles durante un Nintendo Direct centrado en Switch 2, que tendrá lugar el 2 de abril de 2025.

No obstante, la fórmula híbrida entre consola doméstica y portátil de Switch original y su impacto será difícil de superar. Se ha convertido en uno de sus dispositivos más vendidos de todos los tiempos, gracias también a un excelente catálogo de juegos, como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, ‘Super Mario Odyssey’ o ‘Mario Kart 8 Deluxe’. Afortunadamente, sus usuarios podrán seguir disfrutando de estos títulos en la nueva consola.

Un éxito sin precedentes

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch ha sido un éxito rotundo, alcanzando ventas de 146,04 millones de unidades, algo que la coloca como la segunda consola más vendida de la empresa, solo por detrás de Nintendo DS. Con estas cifras, ha superado a otras máquinas históricas de la casa como Wii y Game Boy. Veremos cómo le va su andadura comercial a la próxima Switch 2.