Nuevas herramientas de estudio impulsadas por IA para la vuelta al colegio

La plataforma global de aprendizaje y participación Kahoot! anunció esta semana el lanzamiento de un conjunto de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) con el objetivo de ayudar a los estudiantes en el nuevo curso académico. Las funciones buscan facilitar la preparación para exámenes, mantener la motivación y mejorar el rendimiento académico mediante experiencias de estudio personalizadas y disponibles también sin conexión.

Entre las novedades destaca un generador de IA capaz de transformar materiales como apuntes, documentos o páginas web en cuestionarios, pruebas de práctica, repasos de vocabulario o microlecciones. También se incorpora un “Extractor de preguntas”, que convierte exámenes en cuestionarios interactivos, y un “Solucionador paso a paso”, que explica problemas complejos de manera detallada.

Otra de las mejoras es la posibilidad de estudiar sin conexión. Los usuarios de dispositivos Apple con iOS 26 podrán crear sesiones con la función Quiz Starter, que genera cuestionarios a partir de apuntes escaneados sin necesidad de conexión a internet.

La plataforma también introduce el modo Test, que permite simular exámenes reales y evaluar el nivel de preparación. Esta herramienta ofrece un resumen con resultados, tiempos y áreas de mejora, y está disponible en la suscripción Kahoot!+ Gold.

Para reforzar la motivación, la aplicación incorpora logros diarios y semanales, así como compañeros de estudio virtuales que animan a los estudiantes durante el repaso. Además, se estrenan los Grupos de Estudio, que facilitan el aprendizaje colaborativo, y el modo Precisión, donde prima la comprensión de los contenidos sobre la rapidez en las respuestas.

Con estas nuevas funciones, Kahoot! busca consolidarse como una plataforma que combina la gamificación y la inteligencia artificial para ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje más eficaces, accesibles y adaptadas a sus necesidades.