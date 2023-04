Nvidia ya tiene su gráfica de masas: RTX 4070

Ya está en el mercado la gama media de la serie 40 de Nvidia. La firma tecnológica ha anunciado esta semana el lanzamiento de la nueva tarjeta gráfica GeForce RTX 4070, que está disponible en España desde este pasado 13 de abril y que pone al alcance de los jugadores todas las ventajas de la arquitectura Ada Lovelace y el revolucionario DLSS 3 a partir de 669 euros. Con esta GPU, los usuarios podrán jugar a los últimos lanzamientos con los ajustes al máximo a 1440p, además de retransmitir y crear contenidos más rápido gracias a la aceleración RTX y a las herramientas con inteligencia artificial.

La GeForce RTX 4070 se beneficia de la plataforma NVIDIA RTX, que incluye NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, los controladores NVIDIA Game Ready, NVIDIA RTX Video Super Resolution, y otras herramientas. La GeForce RTX 4070 con DLSS 3 es 1.7 veces más rápida que la RTX 3070 Ti con DLSS 2. También es, de media, un 20% más rápida en videojuegos, reduciendo su consumo energético un 23%.

Las tarjetas gráficas GeForce RTX 4070 están ya disponibles a desde este pasado 13 de abril en su versión Founders Edition así como en versiones customizadas, entre las que se incluyen modelos con overclock, ensambladas por las mejores marcas, entre las que figuran ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY y ZOTAC. También podrán adquirirse en equipos completos.

Con el lanzamiento de la RTX 4070, NVIDIA ha presentado un nuevo lote en el que se ofrece el Ultimate Battle Pass de Overwatch 2 por la compra de una tarjeta gráfica RTX 40 Series o de un ordenador de sobremesa equipado con una de estas GPU. Los usuarios que adquieran una GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti o 4070 desde ahora hasta el 8 de mayo de 2023, recibirán el Ultimate Battle Pass de Overwatch 2 además de 1000 monedas del juego, todo ello valorado en 40 euros.

NVIDIA ha aprovechado la publicación de estas novedades para anunciar que NVIDIA Remix, la herramienta que ayuda a remasterizar juegos clásicos con DirectX 8 y 9 añadiéndoles tecnologías RTX como el trazado de caminos, NVIDIA DLSS y texturas mejoradas con IA, es de código abierto y ya está disponible. RTX Remix forma parte del ecosistema NVIDIA Studio y ha sido utilizado para remasterizar juegos como Portal con RTX.

NVIDIA también ha anunciado la compatibilidad de Counter Strike 2 con NVIDIA Reflex, la tecnología que permite reducir el tiempo de respuesta en nuestros equipos y que ya está disponible en 9 de los 10 juegos de disparos más populares: Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege y Valorant.