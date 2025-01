PlayStation Plus enero 2025: Suicide Squad, Need for Speed Hot Pursuit y The Stanley Parable

PlayStation Plus enero 2025

Sony ha dado inicio al año 2025 anunciando los títulos que estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus durante enero: ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, ‘Need for Speed Hot Pursuit Remastered’ y ‘The Stanley Parable: Ultra Deluxe’.

Todos estos títulos estarán disponibles desde el 7 de enero, pero te puedes anticipar a lo que llega echando un vistazo a cada uno de ellos.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Plataforma: PS5

Esta aventura de Warner Bros. Games nos invita a experimentar un vertiginoso shooter en tercera persona, donde puedes elegir enfrentarte a la Liga de la Justicia en solitario o unirte a tus amigos en modo cooperativo. Desarrollado por los creadores de la famosa saga ‘Batman: Arkham’, el juego presenta una historia única dentro de un vasto mundo abierto ambientado en la ciudad de Metrópolis.

El Escuadrón Suicida, compuesto por cuatro conocidos villanos de DC, debe hacer frente a una invasión alienígena y, a la par, enfrentarse a los propios héroes de la Liga de la Justicia, que buscan destruir la ciudad que alguna vez protegieron. Además de mantener a raya los explosivos implantados en sus cuerpos, cada miembro del Escuadrón cuenta con habilidades y armas personalizables para explorar este mundo abierto y superar los desafíos que se presenten.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Plataforma: PS4

Esta entrega actualizada de la serie de velocidad nos invita a revivir la emoción de las persecuciones desenfrenadas de ‘Hot Pursuit’. Podrás tomar el control tanto de los fugitivos como de los agentes de policía, conduciendo los coches más potentes del planeta.

El título mantiene su esencia competitiva, donde las persecuciones están cargadas de adrenalina. Con mejoras gráficas, la posibilidad de competir entre plataformas y todo el contenido adicional, está es la composición del juego más completa hasta la fecha.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Plataformas: PS5 - PS4

En esta nueva versión, los jugadores disfrutarán del contenido original del éxito independiente de 2013 con una serie de mejoras y adiciones. El mundo de The Stanley Parable crece considerablemente, añadiendo nuevos caminos, secretos y opciones de jugabilidad.

Además de las mejoras visuales y tecnológicas, el título incluye una serie de opciones de accesibilidad, como localización de texto, soporte para personas con daltonismo y advertencias de contenido. Acompañado por la narración de Kevan Brighting, esta entrega amplía la experiencia de una forma que mantiene la esencia del juego original, pero con nuevas sorpresas por descubrir.

Plazos y fechas

Los tres juegos estarán disponibles hasta el 3 de febrero, por lo que aún tienes tiempo para descargar los títulos de diciembre. Recuerda que puedes añadir ‘It Takes Two’, ‘Aliens: Dark Descent’ y ‘Temtem’ a tu colección hasta el 6 de enero.