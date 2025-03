Steel Hunters: Lucha por la supervivencia con mechas gigantes en su acceso anticipado

Wargaming, desarrollador de las exitosas franquicias bélicas tan populares como ‘World of Tanks’ y ‘World of Warships’, anuncia planes para la puesta de largo de su nueva IP ‘Steel Hunters’. Se trata un juego de disparos gratuito en tercera persona que combina mecánicas de Battle Royale, MOBA y extracción para PC, ambientado en un mundo post-apocalíptico que se lanzará oficialmente en acceso anticipado el 2 de abril. En este contexto de juego, los usuarios eligen un "Hunter" (mecha), se asocian con un compañero de dúo y luchan en mapas para eliminar o controlar áreas de extracción.

Battle Royale y Extracción

Cada Hunter cuenta con un estilo de juego distintivo, habilidades únicas y un sistema de progresión que permite una gran variedad de estrategias y tácticas con la misión de llegar al enfrentamiento final en el punto de extracción. En este sentido, ‘Steel Hunters’ también propondrá un sistema de personalización donde los jugadores son habilitados para crear combinaciones únicas de equipo, pensando en posteriormente aprovechar el entorno destructible a su favor.

Todo esto sirve como teatro de operación de una batería de gigantes robóticos de élite como los anunciados Heartbreaker, Razorside, Ursus, Trenchwalker, Fenris, Prophet y Weaver, cada uno armado con las habilidades necesarias como para dominar escenarios dinámicos como Crimson Ridge, Maryland Heights y Stonecutter Keep. Con todo lo anterior y una filosofía en la que prima la experiencia del jugador, este periodo anticipado permitirá a la comunidad dar forma y evolucionar el juego hasta que alcance un estado óptimo para realizar un lanzamiento comercial. El objetivo es hacer de este shooter de mechas el producto más atractivo y satisfactorio que sean capaces de lograr.

Calendario fijado

Una vez que ha confirmado los planes de ‘Steel Hunters’, la desarrolladora también ha anunciado que durante el Steam Publisher Weekend, la casa ofrecerá descuentos en la plataforma de Valve con un paquete “4 en 1”, que incorporará contenido para World of Tanks Blitz’, ‘World of Tanks’, ‘World of Warplanes’ y ‘World of Warships’, con un 90% de descuento. Este pack incluye días de cuenta premium, artículos de personalización, vehículos, y otros objetos del juego.

Requisitos mínimos PC - Steel Hunters

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit; Procesador: Intel Core i5 8400/AMD Ryzen 5 2600; Gráficos: GeForce RTX 2060/AMD Radeon Vega 64; Memoria: 16 GB de RAM; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 32 GB.

Requisitos recomendados PC - Steel Hunters

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit; Procesador: Intel Core i5 9600/AMD Ryzen 5 3600; Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 3060/AMD Radeon RX 5600 XT; Memoria: 16 GB de RAM; DirectX: Versión 12; Red: Conexión de banda ancha a Internet; Almacenamiento: 32 GB.

Potencial interesante

A medida que avanza su acceso anticipado, las actualizaciones que vayan llegando, junto con la participación activa de sus jugadores, serán parte crucial en su evolución. Sin duda, es un título a seguir de cerca y que aún tiene mucho que ofrecer antes de su lanzamiento final.