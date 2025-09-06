Striving for Light, un adictivo título que aúna todo lo bueno de Hades, Path of Exile y Diablo

Los action RPG y los roguelites son dos géneros muy de moda en el sector de los videojuegos. No paran de multiplicarse sin descanso pero son pocos los títulos que logran combinar con acierto la profundidad del “buildcrafting” propio de sagas como Path of Exile o Diablo con la inmediatez y la intensidad de un roguelite del estilo de Hades. Y hoy tenemos aquí a uno de esos elegidos. Se trata de Striving for Light que propone un sistema de progresión único, una atmósfera oscura y misteriosa y un nivel de rejugabilidad tan abrumador que puede absorber al jugador durante decenas —o incluso cientos— de horas. Y doy fe de ello.

Lo primero que llama la atención es su árbol de habilidades infinito y dinámico. Cada partida genera un árbol de habilidades único, que se expande conforme avanzamos y nos permite enlazar nodos de formas prácticamente infinitas. Esta mecánica es el núcleo que sostiene al juego: elegir un camino no es solo desbloquear habilidades, sino moldear nuestra experiencia de combate, creando combinaciones que mezclan ataques cuerpo a cuerpo, disparos a distancia, invocaciones o habilidades especiales de área. El simple hecho de subir de nivel se convierte en un ejercicio de planificación y experimentación constante, apoyado además por un sistema de progresión adicional que nos anima a seguir probando builds aún después de morir.

El combate es otro de los pilares fundamentales. Rápido, directo y con una capa de complejidad que se manifiesta a medida que dominamos sus sistemas. La posibilidad de alternar dinámicamente entre armas cuerpo a cuerpo y a distancia dota de fluidez y variedad a los enfrentamientos, mientras que el sistema de recursos dual obliga a gestionar con inteligencia cuándo invertir energía en un estilo u otro. Enemigos y jefes no se limitan a ser meros obstáculos: cada uno presenta patrones desafiantes que requieren reflejos, paciencia y la capacidad de adaptarse al entorno. La esquiva, las habilidades activas —como transformaciones o devastadores ataques de área— y la fabricación de armas legendarias convierten cada combate en una oportunidad de experimentar y pulir nuestra estrategia.

En cuanto al equipamiento, Striving for Light despliega un sistema profundo y variado. Con más de 70 armas únicas, 40 accesorios especiales y 70 nodos de habilidades singulares, la caza del botín es tan adictiva como en los grandes referentes del género. El proceso de fabricación y mejora hasta alcanzar el estatus legendario añade una capa de progresión duradera, logrando que cada objeto encontrado tenga potencial para convertirse en pieza clave de nuestro arsenal.

La exploración también juega un papel importante. Los mundos generados proceduralmente se presentan como mapas repletos de secretos, eventos dinámicos y mazmorras. Desde defensas tipo tower defense hasta arenas y pruebas especiales, cada partida introduce suficientes variaciones como para sorprender al jugador. Para ello ofrece más de una decena de entornos únicos, cada uno con su propia fauna de enemigos y jefes diseñados a mano. Este diseño se complementa con una dirección artística de estética oscura y un estilo visual dibujado a mano que le da una personalidad propia.

El endgame merece mención aparte. Una vez que la campaña inicial queda atrás, se abren sistemas como grietas, mapas modificables y jefes muy desafiantes, todo ello acompañado de cinco niveles de dificultad. Sí, estás pensando lo mismo que yo: el juego es un auténtico pozo de horas, ofreciendo contenido diseñado para retar incluso a los jugadores más experimentados. Y si a esto sumamos las temporadas y clasificaciones online, con modos hardcore y softcore, ligas privadas, run contra jefes y desafíos específicos, Striving for Light trasciende la experiencia individual y se adentra en el terreno competitivo, invitando a los jugadores a medirse unos contra otros.

En el apartado social, resulta interesante el concepto de dejar un legado: la posibilidad de crear armas eco que entran al botín global, personalizarlas con inscripciones y compartirlas con la comunidad. Este detalle, aunque secundario frente a los sistemas principales, da un toque distintivo y fortalece el sentido de pertenencia en un mundo compartido.

El modo cooperativo local aporta un valor adicional para quienes disfrutan de este tipo de juegos en compañía, aunque es cierto que la falta de multijugador online puede percibirse como una limitación en un género donde la cooperación a distancia está muy asentada. Sin embargo, se compensa con la posibilidad de jugar offline y con un robusto sistema de progresión personal.

En conclusión, Striving for Light es un título muy notable que consigue tender un puente entre la profundidad casi infinita de los action RPG clásicos y la intensidad accesible de los roguelites modernos. Su sistema de progresión es adictivo, su combate es desafiante y satisfactorio, y su contenido endgame ofrece una longevidad difícil de encontrar incluso en producciones de mayor presupuesto. No es un juego para quienes buscan una experiencia breve y lineal, sino para aquellos dispuestos a sumergirse en un ciclo constante de exploración, combate y optimización. Si estás preparado para ello, dale duro porque solo cuesta 18 euros en Steam.

