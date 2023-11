El primer tráiler de GTA VI llegará en diciembre, ¿qué podemos esperar?

Uno de los lanzamientos más esperados por la comunidad de jugadores parece estar más cerca, ya que Rockstar Games confirma en un comunicado de prensa que el primer tráiler del próximo Grand Theft Auto, presumiblemente ‘GTA VI’, se lanzará en diciembre como parte de las celebraciones enmarcadas en el 25 aniversario que la compañía cumple en diciembre.

“El mes que viene se cumple el 25º aniversario de Rockstar Games. Gracias al apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan. Sin vosotros, nada de esto sería posible y os agradecemos a todos por compartir este viaje con nosotros. En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento”, comenta Houser.

A este respecto, la casa de entretenimiento no proporciona una fecha de lanzamiento para el tráiler, pero confirma que el material se publicará a principios del próximo mes, según refleja el mensaje firmado por el histórico Sam Houser en redes sociales.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.Thank you,Sam Houser