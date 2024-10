Undisputed: La experiencia de boxeo más auténtica y completa se hace realidad en consolas y PC

Durante años, los videojuegos de boxeo han estado ausentes en una industria saturada de experiencias de disparos y aventuras de todo tipo. Con la llegada de ‘Undisputed’ a PC, PS5 y Xbox Series, tras su paso por el acceso anticipado en Steam, este vacío finalmente comienza a llenarse.

Desarrollado por Steel City Interactive y publicado por PLAION, el proyecto no solo representa el regreso al ring, sino también una ambición por redefinir el género. Después de más de una década de silencio, parece que llega un aspirante con la firme intención de cumplir con las altas expectativas necesarias para resurgir.

Un Roster impresionante

Una de las características más destacadas de ‘Undisputed’ es su lista de boxeadores licenciados, que es una de las más amplias jamás vistas en un videojuego de boxeo. Con 50 luchadores repartidos en ocho categorías de peso, el juego incluye a leyendas como Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Louis y muchos más. Este elenco no solo representa el pasado del deporte, sino también a campeones contemporáneos como Tyson Fury, Oleksandr Usyk y Canelo Álvarez.

Autenticidad y mecánicas de juego

La autenticidad en ‘Undisputed’ es una prioridad. Los desarrolladores han trabajado arduamente para crear un sistema de combate que refleje lo que realmente sucede en el cuadrilátero. Esto incluye captura de movimientos y técnicas reales con la ayuda de boxeadores profesionales. El objetivo es proporcionar una experiencia que sea tanto realista como accesible. Ash Habib y Will Kinsler, directores del juego, han afirmado que el objetivo es que el juego no solo sea para los entusiastas del boxeo, sino que también lo puedan disfrutar quienes no están familiarizados con el deporte.

A este respecto, una de sus mecánicas más destacadas es el sistema de movimiento, que permite transiciones fluidas entre acciones estándar y movimientos más creativos. Esto se logra ejecutando combinaciones de golpes mientras te mueves por el ring, lo que añade una capa de estrategia y técnica a cada combate.

Además, los desarrolladores han trabajado para asegurarse de que cada boxeador se comporte de acuerdo con su estilo de lucha real. Por ejemplo, boxeadores como Ali y Fury tienen movimientos y combinaciones específicas que los hacen únicos, permitiendo sentir la diferencia en su jugabilidad. Esto no solo mejora la experiencia, sino que también crea un sentido de inmersión que es fundamental para un juego de boxeo.

Creación de personajes y personalización

‘Undisputed’ también ofrece un robusto creador de personajes, permitiendo a los jugadores diseñar su propio boxeador. Desde la elección de la postura hasta el estilo de golpeo, el nivel de personalización es extenso. Puedes asignar puntos a atributos como salud, resistencia y potencia de golpe, lo que permite adaptar tu personaje a tu estilo de lucha.

Además, el juego incluye características pasivas que pueden mejorar el rendimiento de los boxeadores. Por ejemplo, ciertos atributos aumentan el daño de los golpes al cuerpo o reducir la posibilidad de que un árbitro interrumpa la pelea debido a cortes. Estas opciones de personalización permiten a los jugadores adaptar su experiencia y estrategia a lo largo del juego.

Modos y gestión de carrera

La entrega ofrece varias modalidades, que incluyen Juego Rápido, Online, Combate con Premios y Carrera. En el modo Carrera, los jugadores pueden crear un boxeador desde cero y luchar para convertirse en campeones en varios niveles. También tienen la opción de gestionar su carrera, eligiendo entrenadores, agentes y otros aspectos que influyen en su desarrollo.

El sistema de gestión añade una capa adicional de estrategia al juego. Debes equilibrar el entrenamiento y la participación en medios, así como gestionar las relaciones con entrenadores y promotores. Es crucial que los boxeadores estén bien preparados para cada pelea, lo que significa que deben estar en forma, tener la energía adecuada y haber recibido el entrenamiento necesario. Además, debes tener en cuenta la recuperación entre peleas y cómo tus decisiones afectan al rendimiento general.

Desafíos a futuro de Undisputed

Desarrollar un producto de estas características ha presentado desafíos únicos, especialmente en términos de equilibrar la jugabilidad de boxeadores legendarios con atletas modernos. Los desarrolladores han tenido que ajustar las estadísticas para que los luchadores de diferentes eras sean competitivos entre sí, manteniendo sus características originales.

Otro desafío ha sido asegurar que el juego se mantenga accesible para cualquier jugador, mientras que al mismo tiempo cumple con las necesidades de aquellos que buscan una experiencia auténtica y técnica. La combinación de realismo y accesibilidad será clave para el éxito a largo plazo.

Conclusión

‘Undisputed’ se posiciona de inmediato como el nuevo referente en el mundo de los videojuegos de boxeo, cumpliendo con lo prometido y ofreciendo a sus seguidores mucho de lo que esperaban después de una larga pausa. La base se sustenta en varios conceptos, como su empeño en ofrecer autenticidad, una impresionante lista de boxeadores y mecánicas de juego bien diseñadas.

Con todo esto, tiene el potencial de atraer tanto a los aficionados a este deporte como a los amantes de la simulación deportiva. Sea cual sea tu posición, ¡prepárate para entrar al ring y demostrar tus habilidades!