Las ventas de juegos protagonizados por Mario se disparan tras el éxito de la película

Super Mario Bros, la película, protagonizada por los personajes de Nintendo y estrenada el pasado abril, no solo ha logrado conquistar la pantalla grande, también ha desatado una oleada de consumo de sus juegos, que han visto impulsadas significativamente las ventas de todos los títulos de la franquicia.

Nintendo logra un impresionante salto, con más de 6,22 millones de títulos de la marca vendidos entre los meses de abril y septiembre de este año.

Aumenta el interés por los juegos antiguos

Este notable incremento en las ventas es un reflejo directo del éxito de la película, que hasta el momento ha recaudado más de 300 millones de dólares en regalías y negocios relacionados con los teléfonos inteligentes. La estrategia centrada en generar un interés masivo por sus videojuegos a través del cine parece haber conseguido su objetivo.

El presidente de la factoría japonesa, Shuntaro Furukawa, destaca en un informe financiero que la cinta ha tenido un enorme impacto positivo en las ventas de títulos relacionados con Mario.

Esto se demuestra observando los listados de ventas, donde los nombres que lideran no son lanzamientos recientes, sino clásicos imperecederos de la serie. Los listados ni siquiera incluyen a ‘Super Mario Wonder’, el título más reciente para Switch.

"Las ventas de otros títulos han continuado creciendo de manera constante, elevando el número total de juegos vendidos por millones durante este período a 16, incluidos de otros editores de software", aseguró el presidente de Nintendo en el informe fiscal del segundo trimestre de 2023.

Nintendo no sólo capitaliza la película, sino que también reaviva el interés por sus fórmulas más antiguas, con un movimiento que a la postre no solo ha servido para atraer a los seguidores de su universo, también a usuarios que lo han descubierto a través de las escenas de cine.

La película ha servido como catalizador

Este fenómeno no se limitó solo a los juegos de Mario, sino que también impulsó las ventas de otros nombres conocidos de la empresa, contribuyendo a que un total de 16 juegos de la casa alcancen ventas millonarias durante este período, aseguran desde Nintendo.

La aventura cinematográfica de la empresa, en todo caso, no queda aquí. Tras el éxito del fontanero bigotudo y familia, ya han anunciado planes para producir una cinta de acción real basada en otra de sus franquicias, The Legend of Zelda.

Este proyecto, cofinanciado y distribuido por Sony Pictures, promete seguir los pasos de su predecesor, impulsando potencialmente las ventas de los juegos de la conocida serie, tal y como está sucediendo con Mario.