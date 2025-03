La versión para PS VR2 Hitman World of Assassination anuncia planes de estreno con interesantes mejoras

IO Interactive ha revelado los planes de estreno para la esperada versión destinada a PS VR2 de ‘Hitman World of Assassination’. Durante el último VR Games Showcase, la casa de entretenimiento ha ofrecido un anticipo a sus jugadores de lo que pueden esperar con la llegada de esta versión en realidad virtual del título, que estará disponible el 27 de marzo. Con su puesta de largo promete un mundo de sigilo y estrategia en el que podrás ponerte en la piel del Agente 47, con una calidad gráfica en 4K HDR que maximiza los detalles de cada entorno, acción y movimiento.

El Agente 47

Si aún no has probado ‘World of Assassination’, no está de más saber que bajo este nombre se reúne lo mejor de los tres juegos principales de la franquicia: ‘Hitman’, ‘Hitman 2’ y ‘Hitman 3’. El paquete proporciona acceso a 22 ubicaciones de la campaña original repletas de objetivos, oportunidades, disfraces y secretos, todas adaptadas a realidad virtual. Sus jugadores podrán recorrer los escenarios, disfrazarse, abrirse camino hacia el objetivo y, por supuesto, planificar la liquidación con la precisión de un asesino profesional.

Dentro del título se podrá acceder a las diferentes variantes de juego, como la campaña principal, el modo Contratos, Ascensiones, Objetivo Escurridizo y contenido online. Además, introduce el modo Agente Libre, que combina elementos rogue-like con una planificación estratégica, ofreciendo una experiencia de juego con una gran rejugabilidad. Pero el lanzamiento para PS VR2, además de las ubicaciones y modos tradicionales, incorpora una batería de mecánicas diseñadas específicamente para realidad virtual. Con esto, sus jugadores podrán experimentar el juego de una manera más táctil y detallada en situaciones como forzar cerraduras para acceder a áreas restringidas, encender generadores para crear distracciones o, incluso, eliminar guardias en un solo movimiento.

Dos armas al mismo tiempo

Una de las novedades que ‘Hitman World of Assassination’ introduce en su versión para PS VR2 es la capacidad de manejar dos armas al mismo tiempo, algo que los jugadores habían solicitado con insistencia. Pues bien, ahora, podrás ejecutar tareas simultáneas, como por ejemplo recoger un objeto para la misión mientras sostienes un arma para enfrentarte a un guardia, o incluso empuñar dos Silverballers para ganar eficacia en combate.

Además, se introduce un sistema de recarga activa que permitirá tomar el control total del armamento. Podrás extraer el cartucho, tomar un nuevo cargador y volver a insertarlo, aumentando el grado de realismo aplicado a la acción. La posibilidad de guardar las armas en tu cuerpo también facilita las interacciones, permitiéndote ocultarlas o sacarlas rápidamente dependiendo de la situación.

El nuevo uso del visor del francotirador también es una adición importante, ya que nos brindará la oportunidad de mostrar nuestras habilidades como tiradores de precisión. Ya no solo será cuestión de apuntar; el visor ahora permite un control más detallado para una experiencia de tiro más precisa. Otra característica interesante de esta versión es la implementación de interacciones posicionales, que cambian por completo la forma en que los jugadores actúan con el mundo del juego. En lugar de presionar botones para activar eventos, ahora será necesario realizar acciones físicas, como encender un televisor tocando la pantalla, hackear grabaciones de CCTV al presionar un teclado o incluso verter veneno en un vaso sosteniendo y dejando caer el frasco. Estas interacciones más naturales también se extienden a la apertura de puertas y el uso de objetos, como tarjetas de acceso o llaves para abrir cerraduras, ofreciendo una experiencia mucho más fluida.

Por último, la mecánica de disfraces se ve mejorada con un tratamiento físico más realista. Ahora, podrás hacerte con un disfraz utilizando un control posicional, algo que permite un mayor nivel de inmersión, haciendo que la acción sea más orgánica y natural dentro del juego.

La versión más realista del famoso asesino

Todo lo anterior con el único objetivo de crear la experiencia más realista y envolvente que sea posible del juego para ejecutar en PS VR2. Pero si ya eres jugador de PS5, tendrás acceso a un paquete de mejora a un precio reducido, denominado “Hitman World of Assassination - VR Access”. En cambio, los nuevos jugadores podrán obtener la versión completa a través de “Hitman WOA Part One – VR2 Edition”, que incluye “Hitman Part One” y el paquete de mejora para PS VR2 a partir del 27 de marzo.