Xbox ya no es huérfana: ya cuenta con todas las entregas principales de la mítica saga Final Fantasy

Los usuarios de Xbox están de enhorabuena. Y es que como parte de la estrategia multiplataforma de Square Enix que aspira a llevar más juegos a Xbox, la empresa ha anunciado que Final Fantasy XVI ya está disponible en formato digital para Xbox Series X|S y Xbox PC y es compatible con Xbox Play Anywhere, mientras que Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará este invierno en formato digital para Xbox Series X|S y Xbox PC y será compatible también con Xbox Play Anywhere. Con este anuncio durante el Xbox Games Showcase celebrado este pasado domingo, ahora todas las entregas principales de Final Fantasy para un jugador, además del aplaudido MMORPG Final Fantasy XIV Online, están disponibles para Xbox Series X|S y Xbox PC.

Final Fantasy XVI es la entrega numerada más reciente de la serie y llega con los emocionantes DLC «Echoes of the Fallen» y «The Rising Tide» por un precio rebajado, o bien de forma individual (el juego base, los DLC y Final Fantasy XVI Pase de expansión). Final Fantasy XVI también es compatible con Xbox Play Anywhere, lo que permite acceder al juego al completo y guardar partidas entre consolas, PC y la nube. Así, tenemos la opción de elegir cómo queremos librar los combates frenéticos de Final Fantasy XVI y enfrentarnos a eikon de proporciones épicas en la misión de venganza de Clive.

Al comprar cualquier edición se obtienen los siguientes objetos para el juego: Espada sangrienta, Corazón salvaje, Hoja valiente, Amuleto de Cait Sith y Rollo de música: Sixteen Bells.

El título, que analizamos aquí en El Loot de Txeron, presenta una historia original independiente dentro del universo de Final Fantasy, una épica fantasía oscura ambientada en el mundo de Valisthea, que goza de la bendición de los Cristales Madre y donde la paz peligra a medida que la Plaga se propaga y amenaza con destruir sus naciones. El destino de estas tierras está en manos de los poderosos eikon y de los Dominantes, los humanos que poseen la habilidad de invocar su tremendo poder y controlarlos. Esta es la historia de Clive Rosfield, un guerrero que ha sido investido guarda mayor de Rosaria y es responsable de la protección de su hermano Joshua, el Dominante del Fénix, el eikon del fuego. Clive no tarda en verse envuelto en una gran tragedia y jura vengarse de Ifrit, el misterioso eikon oscuro que solo deja desgracias a su paso.

El primer DLC, titulado «Echoes of the Fallen», amplía la historia, combates, armas, accesorios, límite de nivel y más cosas. La aventura empieza antes de la batalla final del juego, cuando unos misteriosos cristales oscuros empiezan a circular en el mercado negro. Clive y sus compañeros se embarcan en un viaje en busca de respuestas que los llevará a conocer a unos enigmáticos traficantes. Su pista los conduce a la torre de los Sabios, una vetusta estructura empírea que oculta aterradores secretos en su interior.

El segundo y último DLC, titulado «The Rising Tide», da acceso a una historia inédita y nuevos combates, misiones secundarias, armas, accesorios, límite de nivel y más cosas para ahondar en la aventura de Clive antes de poner cierre a Final Fantasy XVI. Podremos obtener nuevas habilidades de eikon, explorar una zona inédita y preciosa en Mysidia y lanzarnos a luchar contra el legendario eikon del agua: Leviatán, el eikon perdido. Este DLC también brinda contenidos adicionales una vez terminado el juego: el Portal de Kairós, donde es posible librar 20 niveles de combates intensos contra oleadas de enemigos para alcanzar la mejor puntuación.

El regreso de un título mítico

Por su parte, Final Fantasy VII Remake Intergrade es la edición extendida de la primera entrega del proyecto remake de Final Fantasy VII e incluye una trama adicional que transcurre durante los acontecimientos del juego. En Final Fantasy VII Remake Intergrade podremos volver a vivir el primer acto del mítico juego de 1997 en el papel de Cloud Strife, un héroe legendario que forja alianzas inolvidables y explora la distópica ciudad de Midgar. Este capítulo crucial, que culmina con una dramática huida, prepara el camino para una de las historias más legendarias de los videojuegos. Con más de siete millones de unidades vendidas en formato físico y digital para PlayStation y PC, este futuro lanzamiento supone el debut del proyecto en Xbox y brinda a un público más amplio la oportunidad de disfrutar por primera vez del que fue el mejor juego de rol del año 2020 en The Game Awards.