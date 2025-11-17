Las tres menores investigadas por el presunto acoso escolar a Sandra Peña han declarado este lunes ante la Fiscalía de Menores. Llegaron al edificio judicial de la avenida de la Buhaira en dos vehículos que entraron directamente por el garaje, una maniobra que impidió a la prensa obtener cualquier tipo de imagen, ni siquiera de espaldas o con el rostro oculto. La primera joven estaba citada a las 9:30, la segunda a las 10:00 y la tercera a las 10:30, aunque este tipo de diligencias suele alargarse durante toda la mañana.