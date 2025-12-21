El doctor Juan José Ríos, nacido en Salamanca pero sevillano de corazón, ha dedicado más de tres décadas al Hospital Virgen Macarena, donde dirige el Servicio de Anatomía Patológica. Especialista en dermatopatología, ha estudiado miles de biopsias cutáneas y se ha convertido en referente nacional en melanoma y tumores raros. Su equipo ha liderado un estudio pionero sobre el carcinoma de células de Merkel, demostrando que la proteína PRAME predice la evolución de la enfermedad y no solo su diagnóstico. Este hallazgo coloca al Virgen Macarena en el mapa europeo de la investigación oncológica y abre nuevas vías terapéuticas. Ríos combina vocación, docencia e investigación, mostrando que desde Sevilla también se puede liderar ciencia de alcance internacional.