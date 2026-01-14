"¡Se nos cae a pedazos!". Es la expresión usada por Inmaculada Izquierdo, madre de una alumna del instituto público Vicente Aleixandre, en Triana, para definir la situación en la que se encuentra este centro educativo, para el que se viene reclamando una reforma integral desde 2005. El último incidente ocurrido durante las vacaciones de Navidad, cuando se ha venido abajo parte del techo, ha obligado a clausurar un cuarto de baño y cinco aulas, con la consiguiente reubicación de los alumnos. Temen que este desplome vuelva a producirse en horario lectivo y en unas instalaciones a las que acuden a diario más de 500 personas.

El IES Vicente Aleixandre se ha convertido en un habitual en las informaciones sobre edificios deficitarios. En marzo de 2015 ya protagonizó titulares por la caída de un techo. Diez años antes ocurrió algo similar. Ahora, a comienzos de 2026, la situación vuelve a producirse, con la consiguiente desesperación de la comunidad educativa.

El "susto" en esta ocasión ha ido más allá. Fue el pasado 8 de enero, al retomarse la actividad lectiva tras el parón navideño, cuando la dirección y los profesores del instituto se percataron de que se había venido abajo el techo del pasillo de la primera planta, lugar de tránsito diario. Por suerte, el desplome se había producido durante las vacaciones, mientras que el centro estaba cerrado. De inmediato se recogieron los escombros y el incidente se puso en conocimiento de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP.

Esa misma jornada, según relata Izquierdo, se personó allí un técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para elaborar un informe. Por lo que ha trascendido los últimos días, ya hay un proyecto de obras urgentes que comenzarían en las próximas semanas, aunque ni la dirección ni la AMPA tienen conocimiento del mismo.

Mientras la promesas de la Junta se cumplen, profesores, alumnos y familias se enfrentan a la realidad cotidiana del Vicente Aleixandre. "El instituto necesita una reforma integral", refiere Izquierdo como integrante de la AMPA, quien recuerda que el edificio tiene más de 60 años y en estas décadas "sólo se ha parcheado". "El deterioro es ya exagerado. Desde 2005 se vienen cayendo cascotes de escayola, pero ya se viene abajo parte del forjado, de la estructura", alerta.

La zona en la que se vino abajo el techo durante la Navidad se encuentra precintada desde la semana pasada. Esta medida ha obligado al cierre de cinco aulas y un cuarto de baño. Se han tenido que reubicar a los alumnos de estas clases, algunos de ellos de segundo de Bachillerato, el curso previo a la Selectividad. Tal situación provoca que se use para la actividad docente la biblioteca y algunos departamentos. Por el momento, se desconoce hasta cuándo se mantendrá esta situación.

"No es un hecho aislado, sino el resultado del deterioro progresivo del edificio. Por tal motivo, se reclama a las administraciones competentes una intervención urgente y definitiva que garantice la seguridad del alumnado y del personal del centro", señala la AMPA en un comunicado.

En dicho escrito se recuerda que hace cuatro años se solicitó a la APAE una intervención en el techo del laboratorio, debido a su deterioro, "sin que se atendiera la petición". La última llamada de atención se produjo el pasado noviembre, cuando la dirección del centro volvió a emitir un informe urgente a la Delegación territorial de Educación en el que alertaba de daños en el techo del salón de actos. Tampoco hubo actuación alguna en los meses posteriores. "Las familias insisten en que la seguridad no puede esperar y exigen una actuación inmediata, que permita recuperar la normalidad educativa en un entorno seguro y digno", abunda la AMPA.

Mientras, en el Vicente Aleixandre se espera la reparación urgente del último desprendimiento, con el fin de que en dichas instalaciones se pueda retomar la actividad docente con total normalidad. Las familias exigen que luego llegue el proyecto de reforma integral que requiere el instituto y que se reclama desde hace 20 años.