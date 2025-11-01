Todos los Santos
Andalucía lanza CART_Andalucía: nueva terapia CAR-T contra cánceres de la sangre

La Fase I del proyecto contará con 4,2 millones de euros y busca tratamientos más eficaces, seguros y accesibles para linfomas y leucemias

Andalucía lanza CART_Andalucía: nueva terapia CAR-T contra cánceres de la sangre / D. S.

01 de noviembre 2025 - 12:10

La Junta de Andalucía ha iniciado la primera fase de CART_Andalucía, un proyecto para desarrollar terapias CAR-T que mejoren los resultados en pacientes con cánceres hematológicos, con una inversión de 4,2 millones de euros. La iniciativa combina experiencia científica y colaboración público-privada para acercar tratamientos innovadores al sistema sanitario público.

